Známe další detaily o nové barvě iPhonů 16 Pro

Po loňské tmavě modré, předloňské fialové či předpředloňské světle modré opustí letos Apple vody těchto typově podobných odstínů a exkluzivní barvu pro iPhony 16 Pro (Max) vybere z úplně jiného barevného spektra. Dočkat se máme konkrétně takzvané „Desert Titanium“, která už nyní budí na internetu solidní emoce.

Podle lidí, kteří měli novou barevnou variantu „Desert Titanium“ vidět naživo, se mají jablíčkáři opravdu na co těšit. Stejně jako v předešlých letech se totiž Applu povedlo vytvořit barvu, která se na iPhonu doslova mění podle toho, jak na něj svítí slunce. Standardně je „Desert Titanium“ poměrně tmavě zlatá s nádechem do hněda, nicméně jakmile se dostane na světlo a dopadnou na ni sluneční paprsky, telefon výrazně zesvětlá a začne být skoro tak zlatý, jaký býval třeba iPhone XS. Milovníci podobných barevných efektů, na které jsme u Applu u exkluzivních barev iPhonů, již docela zvyklí, se tedy mají rozhodně na co těšit.