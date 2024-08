Uniklo potenciální datum představení iPhonů 16 (Pro) a dalších novinek!

Představení iPhonů 16 (Pro) a dalších Apple novinek je sice za dveřmi, jelikož se jej dočkáme jako již tradičně v září a my máme nyní půlku srpna, nicméně přesný termín drží Apple zatím stále pod pokličkou. Ta však nyní dost možná solidně povolila, jelikož velmi spolehlivý leaker Majin Bu nyní přišel s termínem, ve kterém by se měla akce odehrát.

Fotogalerie GVGBsIDaEAIIqV1 Vpravo nová barevná varianta iPhone 16 Pro iphone 16 pro colors iphone 16 colors iphone 16 and iphone 16 pro colors iPhone 16 Pro colors iphone 16 colors Vstoupit do galerie

Důvěryhodný zdroj leakera Majin Bu přišel s tím, že Apple Event pro představení iPhonů 16 (Pro) a dalších Apple novinek by mělo proběhnout v úterý 10. září 2024. Pokud pak Apple dodrží tradiční dvoutýdenní časové okno mezi rozesláním pozvánek a akcí, pak bychom se měli pozvánek na Keynote dočkat v úterý 27. srpna 2024, pravděpodobně pak v průběhu večera – tedy již příští týden. Zda se tak stane či nikoliv se tedy dozvíme již velmi brzy a to i v případě, že by byly pozvánky rozeslány později než 27. srpna. Od potenciálního představení 10. září nás totiž již příliš mnoho času nedělí. A na co se na Keynote nejvíce těšíte vy?