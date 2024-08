Zájem o notebooky a chytré telefony roste v závěru prázdnin o třetinu

Tisková zpráva: S rychle se blížícím koncem prázdnin nabírají na obrátkách přípravy na začátek nového školního roku, jejichž součástí bývá i nákup nového vybavení. Podle dat maloobchodního prodejce elektroniky DATART v závěru prázdnin výrazně roste zájem o chytré telefony a notebooky. V loňském roce jejich prodeje v tomto období vzrostly ve srovnání se začátkem prázdnin o více než 30 %. Zatímco telefony rodiče pořizují těm úplně nejmladším školákům, zájem o notebooky DATART registruje zejména studenty středních a vysokých škol.

Poslední srpnové týdny se nesou ve jménu příprav na nový školní rok. Jejich výrazný vliv na nákupní chování Čechů tradičně zaznamenává maloobchodní prodejce elektroniky DATART. Ve druhé polovině srpna každoročně sleduje rostoucí prodeje řady produktových kategorií souvisejících s návratem žáků a studentů do školních lavic. Vloni v tomto období zaznamenal více než 30% nárůst prodejů chytrých telefonů a notebooků oproti první polovině července. Velmi podobná čísla očekává i v letošním roce.

„Priority spotřebitelů se během letní sezóny výrazně proměňují. Zatímco v prvních prázdninových týdnech si lidé pořizují především vybavení na léto a na dovolenou, v posledních týdnech prázdnin se jejich priority postupně přesouvají směrem ke shánění výbavy pro žáky a studenty nastupující v září do škol. Mezi tu patří třeba právě chytré telefony, notebooky či tablety, jejichž prodeje oproti začátku prázdnin výrazně stoupají,“ vysvětluje Roman Šubrt, vedoucí produktového marketingu IT/GSM DATART.

Zápisky? Jedině elektronicky

Kromě žáků základních škol do lavic v září usednou také středoškoláci a o měsíc později se do přednáškových sálů vrátí i vysokoškoláci. Právě ti stále častěji využívají elektronická zařízení – ať už jsou to notebooky nebo tablety – k zaznamenávání poznámek z hodin a přednášek. Ačkoliv je tato zařízení možné pořídit už od 10 tisíc korun, podle dat maloobchodního prodejce elektroniky DATART studenti obvykle volí dražší zařízení.

„Studenti při výběru zařízení často myslí i na další využití než jen na pořizování zápisků nebo brouzdání na internetu. Naše data ukazují, že si tito zákazníci často vybírají produkty, které mají kvalitní komponenty a zejména u notebooků tak mohou tento produkt využít jak k plnění svých školních povinností, tak i na práci či hraní her,“ říká Roman Šubrt. „Pro mnohé je také rozhodujícím faktorem dotyková obrazovka a možnost ovládání dotykovými pery,“ doplňuje.

Za kvalitu si letos rádi připlatíme

Spolu se zlepšením ekonomické situace českých domácností a opětovným růstem jejich kupní síly se podle zkušeností DATARTu pomalu posouvá zájem spotřebitelů směrem ke kvalitnějším produktům. Postupně tak roste popularita prověřených značek, které nabízí produkty ve všech klíčových segmentech a kterým zákazníci více důvěřují. „Naše data ukazují, že zákazníci dnes raději dají přednost značkám, jejichž produkty se sice pohybují v o něco vyšších cenových kategoriích, ale u kterých mají zároveň jistotu, že jim dodají kvalitní produkt a služby s ním spojené. Dobré zkušenosti se značkou jsou dnes pro spotřebitele klíčové,“ upozorňuje Roman Šubrt, vedoucí produktového marketingu IT/GSM DATART.

Kompletní nabídku DATARTu si můžete prohlédnout zde