Jak spustit Apple Intelligence v EU, když Apple již po WWDC informoval o tom, že zde funkce zprvu oficiálně dostupná nebude kvůli zdejší legislativně? Složitě, zdlouhavě, neúplně, ale přeci. Pokud vás tedy Apple Intelligence zajímá, pojďme se společně podívat na to, jak ji v EU spustit.

Podporovaná zařízení

Mějte na paměti, že pro to, abyste mohli Apple Intelligence na svém zařízení využívat, musí disponovat v případě iPadů a Maců čipem M1 a novějším. U iPhonů je to pak ještě jednodušší – musíte totiž mít buď iPhone 15 Pro, nebo iPhone 15 Pro Max.

Upozornění: Je poměrně pravděpodobné, že Apple Intelligence v tuto chvíli běží v EU jen kvůli chybě na straně Applu. Tomu ostatně napovídá i to, že každému uživateli „funguje“ trochu jiný postup na zprovoznění a je možné, že se vám Apple Intelligence nepodaří spustit ani podle postupu níže.

Jak spustit Apple Intelligence v EU

Nainstalujte si iOS 18.1 Developer Beta (Návod naleznete zde) Vytvořte si americké Apple ID, kterým se přihlásíte do App Store. Tento krok je bohužel docela komplikovaný, jelikož vyžaduje zadání americké platební metody či adresy, takže je třeba pracovat s virtuálními adresami, kartami a tak podobně. Nicméně ne každý údajně přihlášení americkým Apple ID ke zprovoznění Apple Intelligence potřebuje. Jděte do Nastavení – Obecné – Jazyk a oblast Zde zvolte Přidat jazyk a vyberte English (US) Vraťte se zpět do sekce Jazyk a oblast a zde přenastavte Oblast na Spojené státy Vraťte se na první stránku Nastavení – v seznamu by se měla nově objevit možnost Apple Intelligence a Siri Tuto možnost otevřete a zvolte u možnosti Jazyk variantu English (United States) Po změně jazyka by se vám měla objevit možnost Join the Apple Intelligence Waitlist, čímž zažádáte o zapojení se do testování Apple Intelligence. S trochou štěstí vám dojde zanedlouho notifikace informující o tom, že byla Apple Intelligence spuštěna a vy ji můžete začít využívat

Berte na vědomí, že pokud se vám Apple Intelligence podaří rozjet, její využitelnost bude zatím docela malá. Jednak proto, že v ní ještě chybí spousta věcí, na které Apple na WWDC lákal (například generátor emoji, chytré mazání předmětů z fotek a tak podobně) a jednak proto, že si nerozumí s jiným jazykem než angličtinou. To sice nemusí vypadat na první pohled jako velký zádrhel, je však třeba si uvědomit, že vy komunikujete standardně v češtině, čtete zprávy v češtině a celkově fungujete primárně v češtině. Kvůli tomu tak můžete zapomenout na návrhy odpovědí na vaše zprávy, sumarizace textů na webu a tak podobně. Spouštění Apple Intelligence v tuto chvíli je tak svým způsobem vcelku zbytečné, očekáváte-li od toho cokoliv jiného než jen naprosto elementární náhled do něčeho, co může být budoucností Applu.