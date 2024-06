Jak nainstalovat iOS 18 je jeden z nejčastějších dotazů, které nám v posledních minutách chodí do mailů, potažmo zpráv na Facebooku a Instagramu. Odpověď na tuto otázku naštěstí velmi dobře známe a v následujících řádcích vám na ní odpovíme.

Jak nainstalovat iOS 18

Otevřete na svém iPhonu aplikaci Nastavení Pokračujte do sekce Obecné Zde zvolte možnost Aktualizace softwaru V sekci Aktualizace betaverzí zvolte iOS 18 Developer Beta Vraťte se o krok zpět a swipnutím dolů nechte vyhledat aktualizace Měla by se vám objevit aktualizace iOS 18 Developer Beta 1, kterou stačí nainstalovat jako standardní update a je hotovo. Před instalací nicméně doporučujeme provést zálohu pro případný snažší návrat zpět na iOS 17.

Letos je tomu teprve podruhé v historii, co se Apple odhodlal ke zpřístupnění vývojářských beta verzí de facto všem uživatelům zcela zdarma jen za podmínky přihlášení do jeho vývojářského portálu. Do loňského roku totiž platilo, že bylo potřeba za stahování vývojářských bet zaplatit výše zmíněný poplatek 99 dolarů ročně, což mnozí jablíčkáři obcházeli právě stahováním různých vývojářských profilů na internetu. Zprvu se zdálo, že se tomu pokusí Apple zamezit navázáním beta testování přímo na Apple ID, avšak po aktualizaci nabídky Apple Developer Programu a přihlášení se do Developer portálu je vidět, že udělal pravý opak.

Vývojářskou verzi iOS 18 instalujete čistě na vlastní nebezpečí a magazín Letem světem APplem nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat či zničení zařízení.