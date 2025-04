Apple Intelligence na Apple Watch skutečně míří. Ale jinak, než jste čekali

Když Apple v loňském roce na WWDC světu odhalil své pojetí umělé inteligence ve formě Apple Intelligence, netajil se tím, že by ji rád dostal do budoucna na co nejvíce svých produktů. Už tehdy se však netajil tím, že kvůli tomu, že běží zčásti přímo na zařízení, je pro její provoz potřeba docela velké množství operační paměti i výkonu. Kvůli tomu se tak nedostala například na iPhony 15, přestože byly představené jen o pár měsíců dřív než samotná Apple Intelligence. Minulý týden však zarezonovala ve fanouškovském světě Applu zpráva o tom, že se Apple Intelligence chystá na Apple Watch. Tuto zprvu neuvěřitelnou zprávu navíc před pár hodinami potvrdil i v současnosti nejlépe informovaný zdroj informací ze světa Applu v podobě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Dle jeho slov je však zavedení Apple Intelligence u Apple Watch zcela jiné, než si zřejmě valná většina uživatelů představuje.

Gurman sice potvrdil, že se na Apple Watch minimálně část funkcí z Apple Intelligence skutečně chystá, avšak s jedním pořádným háčkem. Na hodinkách totiž celkem logicky nepoběží „přímo“, ale pro svůj provoz budou využívat výkonu připojeného iPhonu. Do jisté míry se tedy bude jednat jen o jakési zrcadlení funkcí a nikoliv přímý provoz Apple Intelligence, což by však ve výsledku nemělo vůbec vadit, ba právě naopak. Bude-li totiž Apple Intelligence na Apple Watch bezproblémově funkční a zároveň jen mírně omezena nutností mít iPhone poblíž, uživatelé si ji budou moci naplno užít bez toho, aby museli přecházet na nové, dražší modely. Je totiž jasné, že zdražení Apple Watch by bylo kvůli drastickému navýšení RAM i výkonu pro potřeby Apple Intelligence nevyhnutelné.