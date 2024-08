Apple nabídne funkci Look Around na Slovensku

I přes to, že neměly Apple Maps vůbec jednoduché začátky, nyní se z nich stává čím dál tím silnější konkurence pro Google a jeho Google Maps. Aby dokázal Apple nabídnout co nejzajímavější funkce a co nejvíc konkurovat jedničce na trhu v podobě Google Maps, rozhodl se výrazně rozšířit funkci Look Around, která je přímým konkurentem Street View od Google. Funkce Look Around nabízí interaktivní snímky na úrovni ulic ve vysokém rozlišení v aplikaci Mapy a zatím co doposud byl jejich počet omezený a tuto funkci nabízely především velké metropole, nyní se začíná Apple soustředit na to, aby pokryl co nejvíce měst a míst po celém světě.

V nově objevených informacích v kódech beta verzí pro Apple Maps je jasně vidět, že Apple plánuje extrémním způsobem zvětšit pokrytí míst, které nabízejí Look Around. V USA již nebude Look Around omezeno jen na velká města, ale místo toho se rozšíří také na venkov, menší města, dálnice, a i další silnice. Kromě toho se funkce objeví nově také v Maroku, Egyptě, Jordánsku, Sýrii, Libanonu, Číně, Bělorusku, Turecku, Bulharsku, Mexiku a pozor, také Slovensku. Není jasné, která konkrétní místa v těchto zemích budou funkci nabízet, ovšem už jen to, že s nimi Apple počítá, je předzvěst toho, že se budou místa v daných zemích čím dál tím víc rozšiřovat. Na Slovensku je pro začátek potřeba počítat s většími městy jako je Bratislava, Košice a Nitra.