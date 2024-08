10 nejhorších smartphonů v historii

Svět chytrých telefonů se neustále vyvíjí a přináší nám stále výkonnější a inovativnější zařízení. Ale stejně jako v každém odvětví, i zde se najdou modely, které se zapsaly do historie spíše negativně. Pojďme se společně podívat na 10 smartphonů, které se z různých důvodů staly terčem kritiky a staly se mementem pro výrobce. Galaxy Note 7 Samsung obecně vyrábí kvalitní produkty. Společnost často zvyšuje laťku kvality a inovací zařízení se systémem Android a řada Galaxy je jejím vlajkovým modelem. Řada Galaxy Note vyšla v době, kdy se obrazovky postupně zvětšovaly ze standardní velikosti stanovené původním iPhonem, tedy zhruba 3,5″. Její neobvykle velké rozměry zákazníky oslovily a zapadly do nové kategorie větších mobilních zařízení, kterým se přezdívalo phablety. Note se dobře prodával a po určitou dobu patřil k nejprodávanějším produktům až do doby, kdy se kolem roku 2016 objevily rozšířené zprávy z mnoha zdrojů o tom, že telefony vzplály. Dalo by se polemizovat o mnoha přednostech toho kterého telefonu, ale oheň obecně nepatří do první trojky, nebo dokonce do první pětky. Ve skutečnosti by oheň vůbec neměl být vlastností žádného telefonu. Samsung je sice stáhl z prodeje a přišel o spoustu peněz, ale škoda byla napáchána a Note 7 bude navždy znám jako špatný smartphone. Fotogalerie samsung-galaxy-note-7-fb samsung-galaxy-note-7-fb iphone-7-plus-vs-samsung-galaxy-note-7-b Galaxy-Note-7-explodes-4 Galaxy-Note-7-explodes-3 Galaxy-Note-7-explodes Galaxy-Note-7-explodes Vstoupit do galerie

HTC First Společnost HTC vyrobila obrovskou část populárních telefonů se systémem Android v době, kdy byl tento operační systém ještě nový, včetně prvního telefonu se systémem Android, který byl kdy vydán – HTC Dream. Brzy po širokém rozšíření Androidu vyvinuly společnosti s dlouholetou přítomností na webu webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení a později vytvořily plnohodnotné aplikace pro běh na zařízeních se systémem iOS nebo Android. V roce 2013 se již Facebook etabloval jako jedna z nejoblíbenějších webových stránek a jeho aplikace byla nainstalována na milionech zařízení po celém světě. Těžko říci, co k tomu vedlo, ale zdá se, že někdo v kancelářích Facebooku usoudil, že uživatelé chtějí mít k dispozici více pohlcující zážitek z Facebooku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vyvinuli proto mobilní domovskou obrazovku určenou pro tuto sociální síť a nechali společnost HTC integrovat ji do zařízení, kterému se bude hovorově říkat Facebook phone. Nebyl to první pokus o plnější integraci Facebooku do telefonu, protože předtím přišly modely ChaCha, který přidal vyhrazené tlačítko pro přímý přístup na Facebook, a Salsa, který měl podobnou funkci. Když odhlédneme od integrace Facebook Home, chyby HTC First spočívají v jeho průměrném hardwaru a silné konkurenci. Možná byl představen ve špatnou dobu a byl nedostatečně vyvinut, ale jakkoli je Facebook populární, nikdo nechtěl, aby byl tak úzce zapojen do všeho, co dělá. Z dobrého důvodu jsme se nedočkali dalšího pokusu Facebooku ovládnout naše zařízení.

Amazon Fire Phone První vstup Amazonu na trh s mobilními telefony, který trval pouhý rok, nedopadl dobře. Poskytl také lekci, jak na trh nepronikat. Amazon zaznamenal velký úspěch se svou řadou čteček a cenově dostupných tabletů. Na základě tohoto úspěchu se Amazon rozhodl vstoupit na trh chytrých telefonů. V roce 2014 vstoupil na scénu telefon Fire Phone, který nabízel odnož operačního systému Fire OS zaměřenou na Amazon. V té době jsme považovali za problematickou jeho cenu, což se možná stalo jeho zkázou, ale nebyla to jen cena, která by znamenala jeho zkázu. Fire Phone byl představen za cenu 199 dolarů se smlouvou, stejně jako se v té době prodávaly ostatní telefony. To však byl odklon od levných ztrátových tabletů, kterými do té doby Fire Phone byly, což znamenalo, že Amazon svůj telefon nasměroval na jiného kupce, kterého nemotivovala nízká cena, ale prémiové funkce. Operační systém Fire OS také nebyl integrován se službami společnosti Google, což uživatele nutilo používat obchod Amazon Appstore. Ten nabízel mnohem méně aplikací než konkurence a podle časopisu Time byl jedním z mnoha důvodů, proč telefon neuspěl.

Blackberry Storm Společnost Blackberry přišla s modelem Blackberry Storm, prvním Blackberry s dotykovým displejem. Původně byl příchod Stormu oznámen v roce 2008. To znamená, že společnost Blackberry měla necelé dva roky na vývoj hardwaru a napsání softwaru pro přechod svého operačního systému z klávesnicového provedení na plně dotykové. Vnějšímu pozorovateli to připadá jako poměrně krátká doba vývoje, a když se produkt objevil v obchodech, bylo to znát. Když vyšly první recenze tohoto modelu, okamžitě se ukázalo mnoho nedostatků. Největší z nich se zdá být nepřesný, necitlivý a nepropracovaný dotykový displej. Kromě toho software ve srovnání s iPhonem zaostával ve vývoji a celkový dojem z používání byl podprůměrný. Obvykle, když musí společnost dohánět konkurenta, dostane pouze jednu šanci. Blackberry ji podle mnohých propáslo.

Kyocera Echo Kyocera nikdy nebyla velkým hráčem na trhu mobilních telefonů, ale vyrábí je už více než dvě desetiletí. Mnoho jejích telefonů v průběhu let spoléhalo na to, že jsou unikátní nebo že se jedná o specifické nabídky, které je odlišují od konkurence. Jedním z takových pokusů o nabídku neotřelého zařízení, které zapadá do vlastní kategorie, je Echo, smartphone se dvěma displeji, který byl uveden na trh v roce 2011. Hardware, podporující telefon, ale nebyl na svou dobu nutně na prémiové úrovni. Navíc systém Android ještě nebyl vyvinut tak, aby mohl nativně pracovat na dvou obrazovkách, takže operační systém a několik aplikací muselo být upraveno, aby na něm mohly běžet. Proto byl výkon softwaru nakonec průměrný a s velkým prostorem pro zlepšení. Možná byli lidé ze společnosti Kyocera až příliš předvídaví a uvedli na trh zařízení dříve, než bylo připraveno. Technologie baterií nemohla držet krok se dvěma obrazovkami a nikdo nechtěl mít uprostřed obrázku tlustou čáru, pokud byla aplikace schopna zobrazovat obrázky na dvou obrazovkách. Bylo to nemístné a nepromyšlené a nakonec si to málokdo koupil. Dědictvím Kyocery Echo je většinou místo na seznamech příšerných zařízení.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold dokázal to, co se zdálo nemožné, totiž přeložit obrazovku napůl. Aby se to podařilo, použil Samsung plast, a to od začátku způsobovalo problémy. První vlna znepokojení přišla ve chvíli, kdy pracovníci médií začali ze smartphonu odlepovat něco, co vypadalo jako ochranná fólie typická pro nová zařízení, aby zjistili, že odlepují horní vrstvu obrazovky. Jiní našli své přístroje se zvláštními boulemi podél švu a další objevili tlusté černé čáry táhnoucí se od pantu k pantu. To, že se modely pro novinářské recenze před uvedením na trh rozbily ještě před oficiálním datem uvedení na trh, nebylo pro Samsung nejlepší vizitkou. Plastová horní vrstva displeje je sice poněkud tuhá, ale stále je to plast. K jejímu poškození, poškrábání nebo proříznutí není třeba mnoho. Výhody telefonu jsou skvělé, ale nutnost zacházet s ním v dětských rukavičkách a vysoká vstupní cena za to nestojí. Zdálo se, že Fold byl na trh uveden ve spěchu, což ponechalo málo času na odhalení jeho nedostatků.

RED Hydrogen One Občas se stane, že nějaká firma přijde s neotřelou implementací existující technologie a vytvoří něco zajímavého. Jindy zase přijde společnost s neotřelou implementací existující technologie a naprosto selže, protože poskytne produkt, který nikdo nechce, nefunguje a stojí příliš mnoho. To je příběh telefonu RED Hydrogen One, který byl vytvořen s cílem uspokojit neexistující poptávku pomocí nefunkční technologie. Společnost RED se etablovala jako přední výrobce digitálních fotoaparátů, takže znalí měli od jejího prvního vstupu na trh s mobilními telefony velká očekávání. Místo toho, aby společnost RED navázala na svou hvězdnou pověst v oblasti fotoaparátů, představila telefon s podivným holografickým 3D displejem. V recenzi telefonu na serveru Verge se psalo, že jde o podivnou technologii, která, když funguje, může v divákovi vyvolat pocit nevolnosti. Navíc technologie 4V, jak byla nazývána, fungovala pouze s několika aplikacemi vyvinutými speciálně pro tento telefon. Ten byl také těžký a měl boční tlačítka, která se dala až příliš snadno omylem stisknout, ale to jsou ve srovnání s ostatními nedostatky drobnosti. Celkově se jednalo o telefon, který nikdo nechtěl, s funkcemi, o které nikdo nestál, a to vše bylo provedeno špatně a za příliš mnoho peněz – kolem 1 600 dolarů.

iPhone 6 (Plus) Společnost Apple zahájila technologickou revoluci prvním iPhonem a již si vybudovala pověst výrobce inovativních a kvalitních produktů. Právě proto je o to větším zklamáním, když se mu jeden nepovede. Objevilo se několik zpráv o ohýbání telefonu při jeho uložení v kapsách lidí nebo při mírném namáhání a problém se ještě umocnil, když se ho chopil Unbox Therapy a vytvořil video speciálně testující telefon s neutěšenými výsledky. Ačkoli se telefon ne vždy zlomí, mírné namáhání může způsobit jeho trvalé ohnutí ve středu rámu kolem místa, kde se nacházejí tlačítka hlasitosti. Navíc se objevil problém související s problémem ohýbání zvaný Touch Disease, o kterém média hojně psala v roce 2016. Tato vada může být také důsledkem mírného ohnutí, které způsobí, že se čip vysune a znemožní reakci na dotyk na části obrazovky, což ji tak trochu znehodnotí.