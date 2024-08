Apple vydal vývojářské betaverze iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia. Co přináší?

Společnost Apple tento týden vydala již páté betaverze svých operačních systémů iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia. Jakých novinek se beta testeři, zapojení do vývojářského testovacího programu, tentokrát dočkali?

iOS 18 a iPadOS 18 Beta 5

Společnost Apple včera vydala pátou betaverzi chystaných aktualizací iOS 18 a iPadOS 18 pro vývojáře k testování. Software přichází téměř dva týdny po vydání čtvrtých betaverzí. Zájemci se mohou do beta testování zapojit v Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru, kde je zapotřebí aktivovat aktualizace vývojářských betaverzí. Beta verze iOS 18 a iPadOS 18 je nyní oddělená od beta verze iOS 18.1 a iPadOS 18.1, přičemž verze .1 přidává podporu pro Apple Intelligence na zařízeních, která tuto funkci podporují.

iOS 18 představuje Apple Intelligence, sadu funkcí umělé inteligence, které jsou hluboce integrovány do operačního systému. Apple Intelligence, která přijde později v průběhu beta testování, zahrnuje funkce pro vylepšování a úpravu psaní, generování obrázků a emoji a především vylepšení Siri a vyhledávání. Siri získává lepší porozumění přirozenému jazyku, vylepšené situační povědomí a osobní asistent se integruje s ChatGPT pro zodpovězení složitějších dotazů.

Funkce Apple Intelligence jsou omezeny na modely iPhone 15 Pro a iPady s čipem M. Apple umožňuje uživatelům přeuspořádat aplikace na ploše tak, aby mohli vytvořit i prázdná místa. Součástí iOS 18 je také tmavý režim pro ikony aplikací a možnosti tónování. Ovládací centrum je přizpůsobitelné a vývojáři třetích stran mohou přidávat ovládací prvky pro své aplikace, přičemž ikony blesku a fotoaparátu na uzamčené obrazovce lze nahradit nebo odstranit. Zprávy získávají podporu Rich Communication Services pro zlepšení konverzací s uživateli Androidu, možnost naplánovat odeslání textu později, nové textové efekty, zprávy přes satelit pro případ, kdy není dostupná mobilní síť, a možnost použít libovolné emoji pro reakce Tapback v nativních Zprávách

Součástí iOS 18 samostatná aplikace Hesla pro přihlašovací údaje, klíče, hesla Wi-Fi a ověřovací kódy a nyní existuje možnost uzamknout a skrýt aplikace, což znamená, že je nelze otevřít bez sekundárního ověření Face ID nebo Touch ID, ani když je telefon odemčený.

Safari získává funkci zvýraznění, která shrnuje články a zobrazuje klíčové informace na webových stránkách, rozhraní aplikace Fotky bylo přepracováno a existuje nová funkce Tap to Cash pro soukromý a bezpečný převod peněz pomocí Apple Cash. Mezi další funkce patří řešení rovnic a diktování poznámek v aplikaci Poznámky, herní režim pro zlepšení výkonu her a možnost odpovídat Siri na AirPods pohybem hlavy. Některé z funkcí mohou být omezené na určité modely iPhonů, případně na specifické regiony.

Co přináší iOS 18 Beta 5

Aplikace Fotky: Nové rozložení pro lepší přehlednost

Apple zareagoval na zpětnou vazbu od uživatelů ohledně aplikace Fotky a provedl několik změn, které mají za cíl zjednodušit design. Karusel, který umožňoval procházení různých sbírek z hlavní mřížky Fotky, byl zcela odstraněn, což aplikaci činí přehlednější. Aplikace Fotky stále využívá jednotný design, který se otevírá do mřížky fotografií, kde mohou uživatelé vidět všechny své snímky. S aktualizací je nyní vidět více obrázků v mřížce a můžete procházet dolů, abyste se dostali ke sbírkám. Uživatelé s více alby mohou svá alba vidět výše v aplikaci Fotky a nedávno uložený obsah je nyní integrován do sbírky Nedávné dny. Pořadí sbírek lze přizpůsobit, protože nástroje pro přizpůsobení zůstávají zachovány. Můžete se rozhodnout, co chcete vidět v aplikaci Fotky a kde.

Distraction Control v Safari

Apple přidal do Safari novou funkci nazvanou Distraction Control, která umožňuje uživatelům iPhonu skrýt rušivé prvky z webové stránky nebo článku. Okna pro přihlášení, vyskakovací okna s předvolbami souborů cookie, oznámení GDPR, bannery pro přihlášení k odběru newsletterů, automaticky přehrávaná videa a další lze skrýt z dohledu. Distraction Control není blokátor reklam a neskrývá dynamické prvky na stránce. Tuto funkci můžete použít k jejich dočasnému skrytí, ale když se reklama obnoví, znovu se zobrazí. Funkce je určena pro statické prvky stránky.

Další změny

Možnosti domovské obrazovky: Dlouhým stisknutím na domovské obrazovce a výběrem úprav se objeví nová možnost úpravy stránky. S tímto nastavením můžete odstranit celé stránky domovské obrazovky nebo je skrýt z pohledu.

Dlouhým stisknutím na domovské obrazovce a výběrem úprav se objeví nová možnost úpravy stránky. S tímto nastavením můžete odstranit celé stránky domovské obrazovky nebo je skrýt z pohledu. Ikony tmavého režimu: Apple změnil některé možnosti tmavého režimu, znovu navrhl ikonu Map a aktualizoval ikonu Najít. Ikona Map je nyní černá, bílá, šedá a modrá, přičemž Apple odstranil ostatní barvy, zatímco Najít má nyní zřetelnější kroužky v různých odstínech zelené.

Apple změnil některé možnosti tmavého režimu, znovu navrhl ikonu Map a aktualizoval ikonu Najít. Ikona Map je nyní černá, bílá, šedá a modrá, přičemž Apple odstranil ostatní barvy, zatímco Najít má nyní zřetelnější kroužky v různých odstínech zelené. Vyhledávání v tmavem režimu: Když hledáte aplikaci pomocí vyhledávacího rozhraní, ikona aplikace se nyní správně zobrazí v tmavém režimu, pokud je tento režim zapnutý. Dříve vyhledávání zobrazovalo ikony světelného režimu.

Když hledáte aplikaci pomocí vyhledávacího rozhraní, ikona aplikace se nyní správně zobrazí v tmavém režimu, pokud je tento režim zapnutý. Dříve vyhledávání zobrazovalo ikony světelného režimu. Ovládací centrum: Apple změnil design některých ikon ovládacího centra. Některé ikony mají větší grafiku, zatímco jiné mají změněný design.

macOS Sequoia Beta 5

Společnost Apple také zpřístupnila vývojářům pátou betaverzi chystané aktualizace macOS 15 Sequoia. Nový software přichází dva týdny po vydání čtvrté betaverze. Registrovaní vývojáři se mohou do beta testování zapojit v sekci Aktualizace softwaru v aplikaci Nastavení. Pro stažení betaverze je nutný Apple ID spojený s vývojářským účtem.

macOS Sequoia přináší několik významných novinek – jednou z nich je funkce zrcadlení iPhonu, která umožní ovládat zamčený iPhone přímo z Macu. Uživatelé budou moci otevírat a používat aplikace z iPhonu, reagovat na notifikace a přetahovat soubory mezi oběma zařízeními.

Operační systém také zjednoduší práci s více okny díky novým možnostem uspořádání. Přetažením okna k okraji obrazovky se automaticky navrhne jeho umístění pro snazší práci s více aplikacemi současně. Apple navíc přidává samostatnou aplikaci pro správu hesel a v Safari se objeví funkce pro shrnutí webových stránek a zvýraznění klíčových informací. Aplikace Poznámky nově podporuje živé přepisy audio záznamů a matematické rovnice.

Všechny funkce umělé inteligence, které přicházejí s iOS 18, budou dostupné také v macOS Sequoia. Mezi ně patří nástroje pro úpravu, korekturu a shrnutí textu v aplikacích a funkce Image Playground pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence. Apple také představuje možnost vytvářet vlastní emoji, tzv. Genmoji, pro jakékoliv situace, a vylepšuje hlasového asistenta Siri, který bude lépe rozumět požadavkům a dokáže vykonávat více úkolů v aplikacích.

Další novinky v macOS Sequioa Beta 5