Testování pokračuje! Apple vydal 3. betu iOS 18, venku jsou i ostatní systémy

Dnes večer je tomu přesně měsíc od chvíle, kdy Apple světu poprvé oficiálně odhalil iOS 18 spolu s řadou dalších operačních systémů, jejichž veřejné vydání má naplánované na letošní podzim. A jelikož v tentýž den vydal i 1. bety těchto systémů, zřejmě příliš nepřekvapí, že je nejvyšší čas na to, aby se jablíčkářům „do rukou“ dostaly bety třetí. A tak se také nyní stalo. Před malou chvílí totiž Apple uvolnil 3. bety iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 a dalších nových OS.

Co přesně 3. bety přinesou můžeme v tuto chvíli jen hádat. Respektive, minimálně u iOS 18 to víme, avšak v našich luzích a hájích nám to může být docela jedno. Apple totiž do těchto bet zařadil zrcadlení obrazovky iPhonu na Mac a sdílení obrazovky přes SharePlay. Obě tyto funkce však nebudou na území EU k dispozici. I přesto se ale dá očekávat, že nějaké ty novinky pro EU tato beta přinese, stejně jako by měla přinést řadu oprav chyb, které sužovaly první verzi. O všem zajímavém vás ostatně budeme na našem magazínu informovat v nejbližších hodinách.