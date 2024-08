Apple přestal po 16 letech prodávat nejdéle nabízený produkt v jeho historii

Zdá se až neskutečné, když vám řeknu, že technologická společnost, kterou lze označit za leadera v oblasti inovací nabízí jeden a ten stejný produkt neuvěřitelných 16 let. Přesně to se stalo a Apple po dlouhých 16 letech ukončil prodej Apple SuperDrive mechaniky. Tu původně představil a začal prodávat již v roce 2008 společně s MacBookem Air, který v té době byl první počítačem v nabídce Applu bez mechaniky. Aby lidé mohli číst v té době stále používaná CD a DVD vytvořil Apple externí mechaniku a tu světe div se, prodával bez jakékoli změny až do dnešního dne. Nyní Apple vyřadil SuperDrive z nabídky, a tak máme po 16 letech smůlu a pokud mechaniku nemáte, tak si ji již online na oficiálních stránkách Applu nezakoupíte.

Na druhou stranu někteří výrobci ji stále nabízí za cenu okolo 80€ a tak pokud chcete tento zajímavý sběratelský artikl, rozhodně neváhejte protože za chvíli již nebude dostupný ani u prodejců třetích stran. Pokud vás zajímá, co vše umí tato mechanika, pak nezbývá, než se podívat na naši 12 let starou recenzi SuperDrive, kde se to dozvíte.