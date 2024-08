Hodnota Bitcoinu se dramaticky propadá, snížila se o 500 000Kč za týden

Dnešní den aspiruje na to, aby se zapsal do dějin jako nejhorší den v historii kryptoměn. Poté, co se ukázaly výsledky amerických technologických společností a akcionáři začali hojně mluvit o tom, že je již nebaví čekat na to, co vlastně dokáže AI a jak jim vydělá peníze, se stává realitou to, čeho se mnoho lidí obávalo již dlouhé měsíce nebo roky. Hodnoty akcií klesají po celém světě z obavy o recesy, která se zřejmě v USA stává čím dál tím reálnější. Na to však nereagují jen burzy samotné, ale také kryptoměny a nejznámější z nich ztratila během posledních pěti dní více než 20 % své hodnoty. Bitcoin se obchodoval ještě 1.8. 2024 za částku téměř 60 000€ za 1 BTC, nyní o necelých pět dní později se 1 BTC prodává za částku 46 599€, tedy o téměř 400 000Kč méně.

Na konci dubna se Bitcoin dostal na hranici 1,6 milionu korun. Když jej podpořil Donald Trump, zdálo se, že jej nic nezastaví. OD začátku tohoto měsíce však Bitcoin pouze ztrácí a zatím co před týdnem se Bitcoin prodával za 1 629 311Kč, dnes o 7 dní později je to „pouze“ 1 150 301Kč, tedy o téměř půl milionu korun méně. Pokud jste však Bitcoin nakupovali na samotném začátku letošního roku, jste stále v plusu a to zhruba o 200 000Kč. Oslabují však i další kryptoměny jako je Ethereum, které se před týdnem prodávalo za 78 431Kč a nyní za 50 449Kč. Pokud jste takzvaný holder, pak vás může aktuální dění nechat chladnými, pokud však provádíte časté obchody, nyní není ten nejlepší čas na prodej Bitcoinu, ale naopak může být zajímavý čas na jeho koupi.