Na iPhony pronikla pirátská streamovací aplikace

Před několika týdny se objevily zprávy o pirátské streamovací aplikaci, které se podařilo oklamat recenzenty App Storu a získat schválení od Apple. Po určité době Apple aplikaci odstranil. Nyní se však zdá, že se vývojářům podařilo znovu oklamat společnost a dostat na App Store nejen jednu, ale hned několik pirátských streamovacích aplikací.

Tyto aplikace nesou název Collect Cards a jsou publikovány různými vývojáři, i když se jedná prakticky o stejnou aplikaci. Popis a screenshoty aplikací ukazují jednoduché rozhraní, které na první pohled nemá s streamováním nic společného. Po otevření aplikace se však uživatelům zobrazí celý katalog pirátských filmů a seriálů z platforem jako Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max a dokonce i Apple TV+.

Redaktoři serveru 9to5Mac odhalili, že aplikace klame recenzenty App Storu pomocí geofence, která skrývá její skutečnou funkcionalitu pro uživatele v USA. Aplikace zkontroluje polohu uživatele a podle toho rozhodne, zda zobrazí základní rozhraní viditelné v App Storu, nebo pirátské streamovací rozhraní. Například pro uživatele v USA aplikace skryje vše související se streamováním a zobrazí pouze základní aplikaci pro fotografie a videa. Bohužel se zdá, že ani po odstranění původní aplikace Apple nedělá mnoho pro to, aby zabránil schvalování nových podobných aplikací v App Storu. Není to poprvé, co aplikace použila údaje o poloze k oklamání recenzentů App Storu. V roce 2017 byla společnost Uber obviněna z práce na geofencingu pro sídlo Apple v Cupertinu. Když byla aplikace spuštěna v této oblasti, automaticky vypnula kódy používané k identifikaci a sledování uživatele na webu. Apple se k této záležitosti zatím nevyjádřil a aplikace stále zůstávají dostupné na App Storu.