Parádní plošinovka F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch je nyní na PC ke stažení zcela zdarma!

Nemáte plány na nadcházející víkend a jste vášniví hráči videoher? Pak pro vás máme tip na fajn plán. Epic Games Store totiž rozdává velmi zajímavou hru F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, která za zahrání rozhodně stojí. O co jde?

Hra F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch je akční plošinovka vyvinutá čínským studiem TiGames. V hlavní roli se ocitá antropomorfní králík Rayton, který je vybaven obrovskou mechanickou pěstí, sloužící jako jeho hlavní zbraň. Hra se odehrává ve městě Torch City, které je pod nadvládou robotické legie. Rayton, bývalý voják, se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a bojovat proti utlačovatelům. Gameplay kombinuje prvky bojů, průzkumu a řešení hádanek, což vytváří komplexní a poutavý zážitek. Grafika hry je bohatě detailní a využívá stylu dieselpunk, což přidává na atmosféře a originalitě. F.I.S.T. využívá systém metroidvania, což znamená, že hráči musí často prozkoumávat a vracet se do již navštívených oblastí s novými schopnostmi. Hráči ocení dynamické souboje a plynulé animace, které dodávají hře živost a energii. Soundtrack podtrhuje napětí a akční momenty, čímž zvyšuje celkový prožitek. Hra získala pozitivní ohlasy za svůj inovativní design a zábavný gameplay, čímž si získala mnoho fanoušků po celém světě.

Pokud vás hra zaujala, ode dneška – tedy čtvrtka 25. července, máte až do příštího čtvrtka 1. srpna možnost ji stáhnout zdarma. Aby vám zůstala navždy k bezplatnému hraní, stačí ve výsledku i její přidání do herní knihovny Epic Games Store. Jediný větší háček je v tom, že se jedná o PC titul, takže „macaři“ mají bohužel smůlu. Na to jsme si však vzhledem k tomu, jak málo her pro Macy je, už tak nějak zvykli.

Hru F.I.S.T můžete zdarma stáhnout zde