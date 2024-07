Recenze SMART PIR senzoru Zigbee ZB4: Zautomatizujte svou domácnost na základě pohybů

V dnešní recenzi se podíváme na další skvělou vychytávku pro fanoušky chytré domácnosti. Obchod T-LED.cz nám totiž nedávno poslal na otestování SMART PIR senzor Zigbee ZB4 a jelikož jsem si s ním vzhledem k mé oblibě smart home řešení pohrál já, je na čase vás nyní seznámit s tím, jaký vlastně je. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak jste již určitě pochopili z titulku, SMART PIR senzor Zigbee ZB4 je pohybové čidlo, které dokáže zaznamenat pohyb před sebou v úhlu 150° a to až do 5 metrů. Je poháněno 3V baterií CR2450 a komunikuje přes Zigbee 3.0, přičemž k jeho provozu je třeba bridge – v mém případě byl senzor testován v kombinaci se Zigbee Gateway G2. Bohužel, máte-li doma například osvětlení Philips Hue s Hue Bridge, s tím si senzor nerozumí, což je docela škoda.

Senzor je vyroben z plastu, přičemž se skládá ze dvou částí – konkrétně čidla a kloubu, který k němu lze připevnit. Kloub pak můžete někam nalepit skrze oboustrannou lepící pásku, přičemž čidlo následně nastavíte tak, jak je třeba, aby snímalo okolí. Pokud byste pak kloub nepotřebovali, můžete jej od čidla jednoduše odpojit a tím celkové rozměry senzoru, které jsou v kombinaci s kloubem 34 x 84 mm, velmi slušně zmenšit. Pokud by vás pak zajímal stupeň krytí, ten je v tomto případě IP20. A to je vlastně vše, co je třeba po technické stránce o zařízení vědět.

Cena SMART PIR senzoru Zigbee ZB4 je 399 Kč, což je na zařízení tohoto typu velmi solidní.

Testování

Jak již zaznělo výše, já používal SMART PIR senzor Zigbee ZB4 v kombinaci s bránou Zigbee Gateway G2, která se spravuje přes aplikaci SMART LIFE či Tuya. V mém případě je využívána aplikace Tuya, ale ve výsledku je úplně jedno, po jaké aplikaci sáhnete – jsou totiž obě z dílny jednoho výrobce a vypadají prakticky stejně.

Proces spárování senzoru s hubem je otázkou několika málo vteřin. Vše se provádí přes aplikaci a je záležitostí doslova na pár dotyků na displej. Jakmile máte spárováno, začíná ta pravá zábava. Senzor lze totiž využít ke spoustě věcí počínaje elementárním sledováním pohybu, kdy vám senzor například pokaždé, kdy jej zaznamená, pošle notifikaci. Vy tak můžete být v obraze například ohledně toho, kdy se kdo vrátil domů, kdy byl detekován pohyb na tom a tom místě a tak podobně. Detekce pohybu je přitom opravdu velmi přesná, jelikož je senzor jako takový velmi citlivý a to i za tmy.

Hlavní kouzlo senzoru však tkví v automatizacích, které lze na základě jeho záznamů vytvářet. Máte-li další zařízení kompatibilní s aplikací Tuya, můžete je „propojit“ se senzorem a naučit je víceméně cokoliv, na co si jen vzpomenete. V kombinaci se senzorem si lze nastavit například to, že jakmile je detekován pohyb, automaticky se rozsvítí světlo či zapne chytrá zásuvka, která zaktivuje spotřebič zapojený přímo v ní. Aplikace Tuya přitom nabízí spoustu nejrůznějších možností dodatečného nastavení – například to, že se mohou tyto automatizace spouštět až od určité hodiny a tak podobně, což je super právě pro výše zmíněná světla. Možností je zkrátka spousta a záleží jen na vás, co vám bude dávat smysl. Senzor totiž poslouží jak elementárně pro pouhé sledování pohybu na daném místě, tak i pro pokročilejší využití ve formě automatizací. A to mě osobně přijde opravdu skvělé.

Resumé

SMART PIR senzor Zigbee ZB4 se mi ve své podstatě hodnotí velmi snadno. Na to, kolik stojí, je totiž z hlediska využití opravdu skvělý. Ať už vám jde o sledování pohybu na určitém místě či zautomatizování určitých věcí na základě pohybu, tento senzor vám to bez problému umožní ve velkém stylu. Tohoto pomocníka bych se vám tedy určitě nebál doporučit, protože i v naší domácnosti si našel nezastupitelné místo.

