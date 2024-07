Největší změna v historii internetu se nekoná: Google nakonec nezakáže Cookies třetích stran!

Google se nakonec rozhodl, že neukončí podporu souborů Cookies třetích stran v prohlížeči Chrome. Právě ukončení podpory Cookies měla být jedna z nejzásadnějších změn v historii internetu, zejména pak pro inzerenty, marketéry a provozovatele webu. Podpora Cookies třetích stran měla přestat v roce 2025, jak Google původně avizoval. Nakonec však dnes v noci společnost vydala příspěvek na svém oficiálním blogu, kde uvádí, že místo toho, aby Cookies zakázala, nechá volbu přímo na uživatele, kteří budou mít možnost zakázat nebo povolit Cookies. Google zatím přesně nepopsal, kde a jak si budou mít možnost uživatelé zvolit, zda Cookies povolí nebo zakážou, ovšem nebude to zřejmě pouze nějaké nastavení hluboko v nastaveních Chromu, protože společnost uvedla, že chce, aby lidem umožnila učinit informované rozhodnutí o tom, jak budou procházet web.

Google původně chtěl Cookies soubory odstranit, respektive zakázat již v roce 2022, o čemž informoval v roce 2020. Toto datum však bylo opakovaně posunuto kvůli stížnostem inzerentů, a nakonec tedy k úplnému zákazu Cookies nedojde vůbec. Google pracuje na tom, aby zlepšil úroveň soukromí pro uživatele, ale zároveň poskytl dostatek informací inzerentům tak, aby nebyla dotčena celosvětová inzerce na internetu. Systém, který Google vyvíjí se označuje jako Privacy Sandbox API a měl by postupně nahradit Cookies, ovšem díky tomu, že bude pro inzerenty i uživatele lepší než Cookies, ne kvůli tomu, že Cookies společnost zakáže. Pokud by Google nyní zcela ukončil podporu Cookies, přišel by i on sám o miliardy dolarů. Cookies se totiž týkají především cílené reklamy, ale také možnosti trackování toho, co uživatel poté, jakmile navštíví web s reklamou a klikne na ni, udělá na webu, na který jej reklama přesměruje.

Inzerenti díky Cookies vědí, že po kliknutí na reklamu prošel uživatel konkrétní stránky na jejich webu, prohlížel si konkrétní produkty, přidal si je do košíku a například je i zakoupil. Taktéž vědí jak dlouho na webu byl a kolik stránek zobrazil a jakým stránkám věnoval největší pozornost. Právě tyto informace pak pomáhají inzerentům směřovat jejich marketingové budgety do aktivit, které přináší chtěné výsledky.