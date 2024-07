Užijte si Olymijské hry Paříž 2024 na Maxu s těmito novinkami v aplikacích

Mediální společnost Warner Bros. Discovery dnes představila všechny způsoby, které budou fanoušci moci využít, aby si dosyta užili letošní Letní olympijské hry v Paříži 2024. Hlavní novinky dorazí na trojici streamovacích platforem Max, HBO Max a discovery+1.

Tyto aplikace zaznamenají řadu inovací, které byly vyvinuty s cílem nabídnout uživatelům co nejintenzivnější olympijský zážitek, který si navíc budou moci vychutnat v individualizované podobě a podle svých preferencí. Celkově půjde o více než 3 800 hodin živých sportovních přenosů – v jeden moment dokonce poběží rekordních 54 streamů souběžně. Nové funkce budou spuštěny ve středu 24. července 2024 a budou dostupné až do závěrečného ceremoniálu 11. srpna 2024.

„Náš přístup je zaměřen přímo na spotřebitele, díky tomu dosahujeme setrvalého růstu a navyšujeme počty předplatitelů naší nejnovější platformy Max, s jejímiž výsledky jsme zatím velmi spokojeni. Teď máme před sebou největší sportovní spektákl roku a prostřednictvím Max jej nabídneme ještě více fanouškům než kdy dříve. Díky možnosti reagovat na osobní preference diváka můžu s jistotou říct, že sledování olympiády ještě nikdy nebylo tak personalizovaným zážitkem,“ říká Scott Young, seniorní viceprezident pro obsah, produkci a obchodní operace ve WBD Sports Europe.

WBD před Letními olympijskými hrami v Paříži 2024 vylepšila své streamovací platformy o tyto novinky:

Časová osa se záchytnými body, která fanouškům 15 sportů umožní vychutnat si zásadní okamžiky kdykoliv budou chtít. Fanoušci některých z nejpopulárnějších olympijských sportů se budou pomocí osy2 moci kdykoliv vrátit ke klíčovým momentům, což znamená, že olympijská historie se bude psát před zraky co nejvíce diváků. Tato funkce bude dostupná na internetových stránkách a mobilních aplikacích a zahrne soutěže v plážovém volejbalu, volejbalu, házené, tenisu, fotbalu, sedmičkovém ragby, atletice, plavání, dráhové cyklistice, silniční cyklistice, jízdě na horských kolech, boxu, basketbalu, judu a moderní gymnastice.

Upozornění na zlaté medaile. V mobilních aplikacích i na internetových stránkách bude možné nastavit notifikace, které uživatele upozorní, že se některý sportovec blíží k zisku zlaté medaile. Zároveň si mohou podle libosti přepínat mezi jednotlivými medailovými událostmi, zatímco na pozadí bude stále zapnutý původní stream.

Simultánní raily přímo v aplikaci. Během sledování konkrétní události bude možné zapnout rail obsahující informace o jiných hrách a soutěžích, které právě probíhají. Díky tomu je navigace v aplikaci intuitivnější a přechody prakticky nezaznamenatelné, takže nenarušují divácký zážitek a umožňují co největší imersi.

Personalizované watch listy. Předplatitelé Max si mohou konkrétní sportovní události přidat do svého seznamu. Díky tomu budou po celých 19 dní moci sledovat hry podle vlastního olympijského rozvrhu.

Zaměření na lokálně relevantní příběhy. Přes platformy WBD bude k dispozici nejen multilingvní feed s výběrem z více než 20 jazyků a tým čítající přes 400 zkušených komentátorů Eurosportu, ale také speciální videa s lokálními olympijskými reprezentanty, která budou dostupná živě i na vyžádání. Každý ze 32 olympijských sportů bude mít navíc vlastní podstránku v aplikaci, kde bude možné jednoduše filtrovat klíčové události z letošních her.

Olympiáda ve všech cenových plánech. Jak již bylo oznámeno před nějakým časem, WBD začlenila kompletní olympijské programové schéma do všech cenových plánů pro Max, HBO Max i discovery+. Základní plán s reklamami a standardní plán na Max umožňují streamovat dvou divákům zároveň, zatímco prémiový plán na Max zaručuje ten největší komfort a možnost streamovat na čtyřech zařízeních souběžně. Součástí nabídky je i balíček až 100 stažených pořadů, které je pak možné sledovat i offline a na cestách.

Spojení olympijských hrdinů a populárních postav v exkluzivní programové nabídce. Pro předplatitele Max a HBO Max je kromě olympijských her dostupná i nabídka vlastních pořadů z produkce WBD, mezi kterými nechybí seriálové hity Rod draka (House of the Dragon), The Last of Us nebo Bílý lotos (The White Lotus). Dále jsou k dispozici filmové blockbustery, např. Barbie, Wonka, Aquaman a ztracené království (Aquaman and the Lost Kingdom) a všechny díly franšíz Harry Potter a Pán prstenů (The Lord of the Rings). Jde o kombinované portfolio dané programovou nabídkou oblíbených stanic a značek, včetně HBO, DC, Discovery Channel, TLC nebo Cartoon Network.

Užitečný pomocník během olympijských her. Předplatitelé, kteří si chtějí užít expertně předem připravený olympijský zážitek, ocení především živé feedy ve vysílání stanic Eurosport 1 a Eurosport 2

a streamy všech sportovních událostí. Tyto formáty zdůrazní vlastní produkci Eurosportu, jejíž součástí bude pařížské střešní hlavní studio a další menší studia umístěná přímo na jednotlivých místech

po celém městě. Tímto způsobem bude možné hry pohodlně sledovat v televizi, na mobilu i na tabletu.

Olympijský stream s nejvyšší kvalitou. WBD nabídne nepřerušovaný přenos zahajovacího ceremoniálu na řece Seině i závěrečného ceremoniálu na Stade de France na všech trzích v HDR. Některé trhy budou v HDR moci sledovat i vybrané sporty a soutěže3.

Poslední Letní olympijské hry v Tokiu 2020 ještě na samostatné Discovery trhaly divácké rekordy. V televizi a přes digitální kanály je sledovalo přes 175 milionů lidí, což je třináctkrát více než v případě Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018. Téměř 200 milionů diváků hry navíc sledovalo prostřednictvím partnerských vysílatelů, s nimiž měla Discovery uzavřena podlicenční ujednání. Mimo jiné šlo o 45 evropských národních free-to-air vysílatelů.