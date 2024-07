Tyto widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu by vám neměly uniknout

S touto šikovnou aplikací si můžete na ploše i uzamčené obrazovce iPhonu vytvořit krásné widgety, které vám umožní rychlý přístup k vaší oblíbené hudbě. LockPod spolupracuje s hudebními streamovacími službami Apple Music a Spotify, takže si můžete vychutnat hudbu z vašich oblíbených platforem. Ať už chcete pustit si energickou hudbu do posilovny, relaxační melodie do vany, nebo si jen tak popovídat s přáteli u podcastu, s LockPod to máte vždycky pod kontrolou.

Can You Spot It?

Lock Screen Widgets Live

Máte rádi personalizaci svého iPhonu a chcete mít na uzamčené obrazovce widgety, které zobrazují přesně to, co vás zajímá? Pak je pro vás ideální aplikace Lock Screen Widgets Live. Nabízí vám širokou škálu nástrojů a funkcí, s jejichž pomocí si snadno vytvoříte widgety na míru, a to bez ohledu na to, jaké informace chcete mít po ruce.

Fotogalerie #4 Lock Screen Widgets Live 4 Lock Screen Widgets Live 5 Lock Screen Widgets Live 3 Lock Screen Widgets Live 2 Lock Screen Widgets Live 1 Vstoupit do galerie

Aplikaci Lock Screen Widgets Live stáhnete zde.