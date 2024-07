Jak na iPhonu nastavit pravidelný souhrn notifikací a proč byste to měli udělat

V dnešním digitálním světě nás neustále bombarduje proud notifikací z různých aplikací. To může být zdlouhavé a rušivé, zvláště pokud používáte mnoho aplikací. Naštěstí iOS nabízí chytrou funkci s názvem Naplánovaný souhrn, která vám pomůže udržet pořádek v notifikacích a soustředit se na to, co je pro vás důležité.

Pomocí naplánovaného souhrnu si můžete vybrat oznámení z vybraných aplikací a nechat je doručit v předem nastavený čas. To vám pomůže snížit počet notifikací, které se vám zobrazí během dne, a zajistí, že nepropásnete důležitá upozornění.

Jak na iPhonu aktivovat naplánovaný souhrn notifikací

Pokud chcete na iPhonu aktivovat naplánovaný souhrn notifikací, postupujte podle následujícího návodu.

Otevřete na iPhonu Nastavení.

Klepněte na Oznámení.

Sjeďte dolů a vyberte Naplánovaný souhrn.

Aktivujte přepínač Naplánovaný souhrn.

Nastavte Čas doručení naplánovaného souhrnu. Můžete si vybrat z několika přednastavených časů nebo si nastavit vlastní čas.

Vyberte Dny v týdnu, ve kterých chcete naplánovaný souhrn doručovat.

Sjeďte dolů a vyberte aplikace, ze kterých chcete oznámení do souhrnu zahrnout.

U vybraných aplikací aktivujte přepínač Naplánovaný souhrn.

Naplánovaný souhrn je skvělý způsob, jak zkrotit chaos notifikací na iPhonu a zorganizovat si den tak, aby vám vyhovoval. Díky této funkci se budete moci soustředit na to, co je pro vás důležité, a zároveň budete mít přehled o všech důležitých oznámeních. Vyzkoušejte naplánovaný souhrn a uvidíte, jak vám pomůže udržet si klid v duši a pořádek v notifikacích.