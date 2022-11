5 tipů pro správu oznámení na iPhone, které se hodí znát

Kdykoliv nás iPhone potřebuje na něco upozornit, učiní tak prostřednictvím oznámení. Ta mohou zobrazovat všemožný obsah, ať už se jedná o zprávy, příspěvky na sociálních sítích, e-maily, stav zůstatku na účtě, nová videa, zapomenutá zařízení či cokoliv jiného. Zkrátka a jednoduše, díky oznámením jsme vždy v obraze. Pokud se na to ale podíváte z jiného úhlu pohledu, tak oznámení dokáží také škodit – konkrétně totiž uživatele mohou vyrušovat, což pak může vést k nesoustředění se na práci či studium. Pojďme se v tomto článku proto podívat na 5 tipů pro správu oznámení na iPhonu.

Pokud chcete zajistit, aby vás oznámení tolik nevyrušovala, tak rozhodně doporučuji aktivovat naplánované souhrny. Po jejich nastavení se totiž oznámení nezobrazují ihned, ale postupně se sbírají s tím, že se následně objeví najednou v předem určený čas. Nastavit si tak třeba můžete, aby oznámení chodila hromadně jednou za hodinu, popřípadě samozřejmě po jakékoliv jiné době. Samozřejmostí je pak nastavení výjimek, na které se doručení v souhrnu nebude vztahovat. Pro aktivaci stačí přejít do Nastavení → Oznámení → Naplánovaný souhrn , kde funkci aktivujte, a poté nastavte.

Režimy soustředění

Další skvělou funkcí, kterou můžete využít k regulaci příchodu oznámení, jsou režimy soustředění. Ty konkrétně přidal Apple do jablečných systémů v minulém roce a letos je ještě více vylepšil. U každého režimu soustředění si tak můžete nastavit povolené či zakázané aplikace a kontakty. To znamená, že buď dojde k deaktivaci veškerých oznámení, až na výjimky, anebo naopak budou všechna oznámení povolena, až na vybrané výjimky. Pro nastavení stačí přejít do Nastavení → Soustředění, kde si rozklikněte konkrétní režim, a poté buď sekci Lidé, anebo Aplikace. Pak už jen klepněte na Ztišit oznámení nebo Povolit oznámení a vyberte výjimky.