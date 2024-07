Podívejte se na dosud nezveřejněný projev Steva Jobse

Archiv Steva Jobse dnes zveřejnil dosud nikdy neviděné záběry 28letého Steva Jobse, který v roce 1983 vystoupil na Mezinárodní konferenci o designu v Aspenu v Coloradu. Jeho projev byl zaměřen na budoucnost počítačů a na to, jak změní každodenní život.

Archiv Steva Jobse založili v roce 2022 Laurene Powell Jobs, Tim Cook a Jony Ive. Webová stránka obsahuje sbírku Jobsových citátů, fotografií, videí a e-mailů a nabízí stipendia mladým tvůrcům, kteří chtějí jít v jeho stopách.

Nová stránka obsahuje úvodní slovo od Jonyho Iva, který vedl design ve společnosti Apple více než dvacet let a byl Jobsovým blízkým přítelem:

„Steve se zřídka účastnil konferencí o designu. Bylo to v roce 1983, před uvedením Macu, a ještě v relativně raných dobách Applu. Považuji za dechberoucí, jak hluboké bylo jeho pochopení dramatických změn, k nimž mělo dojít, když se počítač stal široce dostupným. Samozřejmě, kromě toho, že byl prorokem, měl zásadní podíl na definování produktů, které navždy změnily naši kulturu a naše životy. V předvečer uvedení prvního skutečně osobního počítače se Steve nezabýval pouze zakladatelskou technologií a funkčností designu produktu. To je mimořádně neobvyklé, protože v raných fázích dramatických inovací je to obvykle primární technologie, která těží z veškeré pozornosti a soustředění.

Steve poukazuje na to, že v USA se v té době konstrukční úsilí soustředilo na automobily a spotřební elektronice se věnovalo jen málo pozornosti a úsilí. I když není neobvyklé slyšet vedoucí představitele hovořit o národní odpovědnosti za výrobu, přišlo mi zajímavé, že hovořil o národní odpovědnosti za design. Steve v přednášce předpovídá, že v roce 1986 prodej osobních počítačů překoná prodej automobilů a že v následujících deseti letech budou lidé trávit více času s osobním počítačem než v autě. Na počátek 80. let to byla absurdní tvrzení. Když popisuje, co považuje za nevyhnutelnost, že půjde o všudypřítomnou novou kategorii, žádá designéry v publiku o pomoc. Žádá je, aby začali přemýšlet o designu těchto výrobků, protože ať už by byly navrženy dobře, nebo špatně, stejně by se vyráběly.

Steve zůstává jedním z nejlepších pedagogů, které jsem kdy v životě potkal. Měl tu schopnost vysvětlit neuvěřitelně abstraktní a složité technologie přístupnými, hmatatelnými a relevantními termíny. Slyšeli jste ho popisovat počítač tak, že nedělá nic jiného, než že plní poměrně všední úkoly, ale dělá to velmi rychle. Uvádí příklad, kdy vyběhnete ven pro kytici a vrátíte se, než stačíte lusknout prsty – rychlost dělá z úkolu magickou záležitost. Když se ohlédnu za naší prací, nevzpomínám nejraději na produkty, ale na proces. Součástí Stevovy geniality bylo to, jak se naučil podporovat tvůrčí proces, povzbuzovat a rozvíjet nápady i ve velkých skupinách lidí. K procesu tvorby přistupoval se vzácnou a úžasnou úctou.

Revoluce, kterou Steve před více než 40 lety popsal, se samozřejmě uskutečnila, částečně díky jeho hlubokému odhodlání k jistému druhu občanské odpovědnosti. Záleželo mu na tom mnohem víc než na jakémkoli funkčním imperativu. Jeho vítězství bylo vítězstvím krásy, čistoty a – jak by řekl – vítězstvím toho, že mu na tom záleží. Skutečně věřil, že tím, že vytvoříme něco užitečného, posilujícího a krásného, vyjadřujeme svou lásku k lidstvu.“

Na stránce The Objects of Our Life se dozvíte více o Jobsově projevu a prohlédnete si některé související fotografie a exponáty z té doby.

Celý videozáznam Jobsova projevu naleznete ve spodní části webové stránky Steve Jobs Archive.