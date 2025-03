Neinvazivní měření cukru v krvi přes Apple Watch je stále v nedohlednu

Příchod další zásadní zdravotní funkce na Apple Watch je v nedohlednu. Řeč je konkrétně o nasazení neinvazivního monitoringu hladiny cukru v krvi, na kterém má Apple pracovat již řadu let s cílem dostat jej na Apple Watch co možná nejdříve. Podle nových zjištění spolehlivého reportéra Bloombergu Marka Gurmana se však zdá, že žádné zásadní úspěchy na tomto poli zatím nesklízí a kvůli tomu tak nelze očekávat, že bychom se této novinky u hodinek dočkali v dohledné době.

Zdroje Gurmana tvrdí, že s myšlenkou naučit Apple Watch měřit hladinu cukru v krvi si Apple pohrává již více než 15 let – tedy paradoxně ještě déle, než jsou vůbec první Apple Watch na trhu. S vizí monitoringu cukru v krvi neinvazivní cestou měl přijít už Steve Jobs, který si od toho sliboval zejména to, že by budoucí Apple produkty dokázaly upozornit své uživatele na prediabetes – tedy zvýšenou hladinu cukru v krvi, která však ještě není diagnostikovatelná jako cukrovka. Díky tomuto signálu by nicméně byli uživatelé schopni změnit zavčas svůj životní styl a tedy oddálit příchod cukrovky jako takového.

Bohužel, vývoj senzoru, který by byl schopný neinvazivního měření hladiny cukru v krvi, se Applu stále úplně nedaří a to i přesto, že mají na projektu pracovat stovky inženýrů. Pár prototypů, které využívají prozáření kůže laserem pro následnou analýzu takto získaných dat, má sice již mít kalifornský gigant k dispozici, nicméně jednak u nich naráží na horší spolehlivost a jednak na rozměry, které jsou na míle vzdálené těm, jenž by byly vhodné pro Apple Watch. Právě z tohoto důvodu tak zdroje pocházející zřejmě přímo z Applu tvrdí, že pokud se Applu někdy podaří dotáhnout projekt ke zdárnému konci, dřív než za několik let to určitě nebude.