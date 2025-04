Je iPad na konci svého životního cyklu? Chystaný revoluční iPhone jej může brzy poslat do věčných lovišť

Když Steve Jobs v roce 2010 představil první iPad, označil ho za „třetí kategorii zařízení“. Tedy něco, co má vyplnit prostor mezi chytrým telefonem a notebookem. Na tehdejší dobu to byl revoluční koncept, který dovedl Apple proměnit ve velmi úspěšný produkt. Ale co když se na scéně brzy objeví skládací iPhone, který zastane roli obou zařízení najednou?

Už se nějakou dobu spekuluje, že první skládací iPhone dorazí příští rok. Má mít údajně 5,5″ vnější a 7,8″ vnitřní displej, což ho při otevření velikostně přiblíží iPadu mini. A právě tahle kombinace by mohla iPad vážně ohrozit. Apple se v roce 2010 snažil vysvětlit, proč má iPad smysl. Jobs tehdy tvrdil, že pokud má existovat třetí zařízení mezi mobilem a laptopem, musí být v některých úlohách lepší než oba. Dnes je ale situace jiná. iPhony jsou větší, MacBooky tenčí a výkonnější. Dá se tedy říct, že iPad tak neustále hledá své místo. Pokud se navíc skládací iPhony rozšíří, možná to místo ztratí úplně. Ze začátku bude skládací iPhone jistě prémiový a drahý produkt. Ale co bude za pět let? Pokud se technologie ujme, Apple pravděpodobně nabídne i levnější modely. A tehdy už iPad nebude „tím třetím produktem“, ale pouze jedním z mnoha. Éra jablečných tabletů je tak dost možná u konce.