Applu uniklo, z jakého materiálu vyrobí pant pro svůj první ohebný iPhone!

S blížícím se příchodem prvního ohebného iPhonu se na světlo světa dostává čím dál tím víc informací, které tento telefon s předstihem poodhalují. O další z nic hře před chvílí podělil i v minulosti poměrně spolehlivý leader Instant Digital. Tomu se podařilo od jeho zdrojů zjistit konkrétně další podrobnosti o pantu, které bude zajišťovat skládání a rozkládání displeje jako takového.

Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple použije pro pant jeho ohebného iPhonu takzvané metalické sklo. To se od tradičních kovů liší konkrétně svou atomovou strukturou, kdy zatímco běžné sklo má atomovou strukturu pravidelně se opakující, kovové sklo má strukturu neuspořádanou a díky tomu je odolnější vůči ohybu, deformacím či promáčknutí. Jen pro představu, při využití speciálních technik rychlého chlazení může být kovové sklo až 2,5x tvrdší než slitiny titanu. Dalším pozitivem je pak to, že se jedná o materiál velmi hladký a lesklý, velmi podobný nerezové oceli.

Právě díky skvělým vlastnostem se tak jeví tento materiál jako naprosto ideální pro použití pro výrobu pantu iPhonu. Zajištěna by totiž díky němu měla být jeho dlouhodobá odolnost a spolehlivost, což jsou dvě naprosto klíčové věci. Jelikož je však příchod první jablečné skládačky stále relativně daleko, protože se s ním počítá až na konec příštího roku, je třeba brát veškeré podobné úniky informací s určitou rezervou. Přeci jen, do vydání se toho může ještě dost změnit.