První ohebný iPhone dorazí příští rok, bude drahý a zčásti okopíruje Samsung!

Zdá se, že příchodu prvního ohebného iPhonu už nestojí v cestě prakticky nic. Apple už totiž podle všeho víceméně dokončil jeho vývoj a začal aktivně řešit budoucí výrobu, aby jej byl schopen uvést na pulty obchodů už v příštím roce. Poté, co s touto informací přišlo v posledních týdnech hned několik na sobě nezávislých zdrojů, ji totiž před pár hodinami potvrdil i ten nejlepší z nejlepších – konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje též slyšely, že je uvedení prvního ohebného iPhonu naplánováno na rok 2026 s tím, že jeho cenovka by se měla skutečně pohybovat kolem 2000 dolarů. Jen pro představu, za 1999 dolarů prodává Apple v USA 14“ MacBook Pro M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 24GB RAM a 1TB SSD, za který si v Česku účtuje 61 990 Kč. U ohebného iPhonu se tedy budeme zřejmě pohybovat někde kolem této částky, což je na poměry mobilního světa solidní úlet.

Víceméně potvrzen byl rovněž design. Ohebný iPhone má vycházet ze Samsungu Galaxy Z Fold a tedy nabídne „knižní“ vzhled namísto „véčkového“. Díky tomu tak bude moci telefon nabídnout velký vnitřní displej ve stylu iPadů, což by mohlo být pro mnohé uživatele poměrně zajímavé a lákavé. Lákavá by ale měla být i tloušťka tohoto modelu po rozevření, která by z něj měla dělat jedno z nejtenčích Apple zařízení všech dob. Obecně by pak měl ohebný iPhone do značné míry vycházet z chystaného iPhonu 17 Air, který je údajně částečně pokusem Applu, co vše je schopen do ultratenkého těla telefonu „napěchovat“ za technologie.