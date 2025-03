První iPad s macOS se blíží a bude dost unikátní!

iPady si zejména s přechodem na počítačovo-tabletové čipy Apple Silicon z hlediska výkonu zásadně polepšily. Jejich výkon je totiž v současnosti de facto stejný jako ten, který nabízí MacBooky Air v podstatně větším těle. I z toho důvodu se proto Apple snaží iPady prezentovat coby skvělou alternativu k Macům a to třeba i skrze svou dlouhodobou reklamní kampaň s osobitým sloganem „Váš další počítače nebude počítač“. Je tu však jeden zásadní háček, na který uživatelé dlouhodobě poukazují. Řeč je konkrétně o operačním systému iPadOS, který se z hlediska využitelnosti s macOS stále nemůže tak úplně rovnat, což mnohé uživatele právě od přechodu z Maců na iPady odrazuje. Zdá se ale, že se blýská na lepší časy.

Není žádným tajemstvím, že Apple ve svých laboratořích již řadu let intenzivně pracuje na co možná nejlepší verzi ohebného iPadu. Ten by měl nabízet v rozloženém stavu obří 18,8“ obrazovku, díky které by tak měl být opravdu skvěle využitelný i pro úlohy náročnější na pracovní prostor. Využitelnosti však chce jít Apple naproti i jinak. Podle informací analytika Jeffa Pu z GF Securities totiž kalifornský gigant plánuje do svého ohebného iPadu nasadit macOS či minimálně jeho upravenou verzi, díky čemuž by tak měl být tento produkt využitelný de facto jako klasický Mac. Ostatně, Apple jej má údajně jakožto hybrida MacBooku a iPadu vyvíjet, přičemž letošní redesign iPadOS 19, iOS 19 a macOS 16 cílící na sjednocení vzhledu by měl být do jisté míry přípravou právě na příchod podobného zařízení.