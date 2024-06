Tuhle věc můžete mít se Stevem Jobsem společnou

Steve Jobs, nezapomenutelný spoluzakladatel společnosti Apple, byl známý nejen pro svůj revoluční přístup k technologiím, ale i pro svůj osobitý styl oblékání. Po většinu své pozdější profesní kariéry nosil Jobs uniformu skládající se z černého roláku, modrých džín a bílých tenisek. Tato minimalistická volba oblečení nebyla pouhou náhodou, ale odrážela Jobsovu filozofii zaměřenou na jednoduchost a funkčnost.

Jobs věřil, že rozhodování o oblečení mu zbytečně zabírá mentální kapacitu, kterou by mohl lépe využít pro kreativní myšlení a inovace. Uniforma mu umožnila zjednodušit ranní rutinu a zbavit se stresu z výběru oblečení. Díky tomu se mohl plně soustředit na důležitější úkoly. Kromě praktičnosti odrážel Jobsovův styl oblékání i jeho osobnost. Jobs byl známý jako perfekcionista s hlubokým zájmem o design. Jeho minimalistická uniforma tak korespondovala s jeho estetickým cítěním a důrazem na detail.

Nejoblíbenější boty Steva Jobse

Jednou z nejdůležitějších součástí Jobsovy uniformy byly tenisky New Balance 992. Tyto boty nosil Jobs na mnoha důležitých událostech včetně slavnostního uvedení iPhonu v roce 2007. Model 992 se pro Jobse stal natolik ikonickým, že se jim přezdívá „Air Steves“. Není náhoda, že si Steve Jobs vybral právě New Balance 992. Tyto boty se vyznačují pohodlím, odolností a nadčasovým designem, který koresponduje s Jobsovým minimalistickým stylem. Navíc jsou vyrobeny v USA, což pro Jobse, který byl hrdým Američanem, představovalo další důležité plus.

Fotogalerie Steve Jobs New Balance Steve Jobs New Balance Keynote 1 Steve Jobs New Balance outside Steve Jobs New Balance iPad Vstoupit do galerie

Můžete se obouvat jako Steve Jobs?

Jobsův úspěch v podnikání většina lidí nezvládne zopakovat, jeho mnohdy svérázný způsob jednání s ostatními zase řada jedinců (doufejme) opakovat nechce. V jedné věci ale můžete být jako Steve Jobs. Pokud se vám líbí Jobsův styl a chcete se oblékat podobně, můžete si pořídit tenisky New Balance. Tyto boty jsou i dnes dostupné v různých barevných variantách a střihových provedeních. Kromě standardních modelů tenisek New Balance, které se vyznačují podobným komfortem a designem, si od této značky můžete pořídit také obutí pro různé druhy sportu. Důležité je, abyste se v oblečení cítili pohodlně a sebevědomě. Pokud vám Jobsovův styl vyhovuje, pak není žádný důvod, proč byste ho nemohli napodobit.

Kromě praktičnosti a vyjádření osobnosti měla Jobsova uniforma i další dopady:

Jednoduchost pro okolí: Jobsova uniforma usnadňovala lidem v jeho okolí jeho vnímání. Nemuseli se zabývat jeho oblečením a mohli se soustředit na jeho myšlenky a nápady.

Jobsova uniforma usnadňovala lidem v jeho okolí jeho vnímání. Nemuseli se zabývat jeho oblečením a mohli se soustředit na jeho myšlenky a nápady. Symbolismus: Jobsova uniforma se stala symbolem jeho inovativního ducha a minimalistického přístupu. Pro mnoho lidí představovala inspiraci k tomu, aby se zaměřili na to podstatné a zbavili se zbytečností.

Jobsova uniforma se stala symbolem jeho inovativního ducha a minimalistického přístupu. Pro mnoho lidí představovala inspiraci k tomu, aby se zaměřili na to podstatné a zbavili se zbytečností. Vliv na módu: Jobsova uniforma ovlivnila i módní trendy. Mnoho lidí se inspirovalo jeho minimalistickým stylem a začalo se oblékat podobně.

Steve Jobs byl vizionář, který ovlivnil nejen svět technologií, ale i módu. Jeho uniforma, skládající se z černého roláku, modrých džín a bílých tenisek, odrážela jeho filozofii zaměřenou na jednoduchost, funkčnost a inovace. I když si Steve Jobs vybíral oblečení s ohledem na praktičnost, jeho uniforma se stala ikonickým symbolem jeho osobnosti a inovativního ducha.

Dodnes slouží Jobsova uniforma jako inspirace pro mnoho lidí, kteří se chtějí oblékat s vkusem a zároveň se zbavit zbytečného stresu z výběru oblečení. Pamatujte ale, že oblečení je jenom jedna z částí vaší identity. Nebojte se experimentovat a najít si vlastní styl, který bude odrážet vaši osobnost.

Tenisky New Balance zakoupíte například zde.