Co jste možná nevěděli o rychlém nabíjení iPhonu

Všichni si pamatujeme frustraci z pomalého nabíjení starších modelů iPhonu. Nabití z nuly na 100 % trvalo nekonečně dlouho a i s nízkou baterií jste se museli smířit na celou dobu cesty do práce, na výletě nebo na důležité schůzce. Naštěstí už je tato doba minulostí. S příchodem iPhonu 8 v roce 2017 společnost Apple konečně vyslyšela prosby uživatelů a zavedla rychlé nabíjení. Tato technologie revolučním způsobem proměnila způsob, jakým dobíjíme naše iPhony, a stala se jedním z nejoblíbenějších vylepšení v historii.

Zjednodušeně řečeno, rychlé nabíjení dokáže dodat vašemu iPhonu energii mnohem rychleji než standardní 5W nabíječka. Apple k tomu využívá protokol USB Power Delivery (PD), který umožňuje nabíjení až třikrát rychleji oproti starému standardu. Apple prodává 18W a 20W napájecí adaptéry, které jsou kompatibilní s rychlým nabíjením. Můžete také použít napájecí adaptér jiného výrobce, který je certifikován společností Apple. Rychlost nabíjení vašeho iPhonu závisí na použitém napájecím adaptéru a kabelu. S 18W napájecím adaptérem můžete nabít iPhone 8 nebo novější na 50 % kapacity baterie přibližně za 30 minut. S 20W napájecím adaptérem to můžete provést ještě o něco rychleji.

Ano, je to naprosto v pořádku. Apple sice nenabízí 5W nabíječky v balení novějších iPhone, ale stále je možné je používat. Mnoho uživatelů proto kupuje originální rychlonabíječky Apple nebo alternativní produkty od třetích stran. Aby bylo rychlonabíjení za pomoci příslušenství třetích stran efektivní a bezpečné, je potřeba dodržovat jistá pravidla.

Poškozuje rychlé nabíjení baterii iPhonu?

Mnoho uživatelů se obává, že rychlé nabíjení může zkrátit životnost baterie iPhonu. I když je pravda, že rychlé nabíjení generuje více tepla, moderní iPhony obsahují teplotní senzory, které regulují nabíjecí proud tak, aby se baterie nepřehřívala. Baterie iPhonu je navržena tak, aby vydržela tisíce cyklů nabíjení a vybíjení, a to i při používání rychlého nabíjení. Rychlé nabíjení je užitečná funkce, která vám může ušetřit značný čas při nabíjení vašeho iPhonu. Pokud máte iPhone 8 nebo novější, určitě zvažte investici do rychlonabíječky a USB-C to Lightning kabelu.

