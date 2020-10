MagSafe: Vše, co jste o něm chtěli vědět

Je to několik týdnů nazpátek, co jsme se v rámci letošní druhé podzimní jablečné konference dočkali představení nových iPhonů 12. Pro připomenutí jsme se dočkali představení iPhone 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max. Co se týče iPhone 12 a 12 Pro, tak tato zařízení si již můžete zakoupit, jelikož byly spuštěny prodeje, na zbylé dva modely v podobě 12 mini a 12 Pro Max si pak ještě budeme muset počkat do 6. listopadu, kdy startují jejich předobjednávky. Nové „dvanáctky“ přichází s nespočtem různých vylepšení – k dispozici je nejmodernější jablečný procesor A14 Bionic, všechny modely mají OLED displej, přepracovanou fotosoustavu a mimo jiné také MagSafe. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co jste chtěli právě o MagSafe vědět.

MagSafe už jste mohli slyšet

Pokud se v jablečném světě alespoň trochu orientujete, tak už jste s největší pravděpodobností název MagSafe slyšeli. Pokud se vrátíme několik let nazpátek, tak jste si mohli zakoupit MacBooky, které technologií MagSafe disponovaly. Mag v tomto případě znamená magnet a Safe pak bezpečný. Konkrétně jste se mohli s MagSafe u těchto MacBooků sejít při nabíjení – nazýval se tak totiž konektor. Díky MagSafe jste měli jistotu, že v případě zakopnutí o kabel nedojde ke shození celého zařízení ze stolu. Kabel byl totiž ke konektoru připevněn magnetem, který byl dostatečně silný, aby se v něm udržel, naopak ale nebyl tak moc silný, aby se zvládl při škubnutí, tedy zakopnutí, odpojit. MagSafe byl u MacBooků k dispozici do roku 2016, kdy jsme se dočkali přepracování jablečných přenosných počítačů. MagSafe tak nahradil port Thunderbolt 3, který využívá tvaru USB-C.

Jestliže jste představení nových iPhonů nesledovali, tak vás teď možná napadlo, že byl tento MagSafe konektor „nové generace“ umístěn na spodní stranu zařízení, a že s pomocí něj můžete iPhone nabíjet. Opak je však pravdou, jelikož nové „dvanáctky“ musíme stále nabíjet postarším, byť neustále perfektně fungujícím, Lightning kabelem. Názvem MagSafe se u nových iPhonů označuje soustava magnetů, které se nachází na jejich zádech pod sklem. Stále je tedy v případě MagSafe využíváno magnetů, každopádně lehce odlišným způsobem, než u starších MacBooků. Jednou z hlavních změn je, že se MagSafe stal bezdrátovou možností nabíjení a nikoliv právě drátovou. O původu MagSafe a funkčnosti této technologie už jsme si něco málo řekli, teď se pojďme podívat na vše ostatní.

Jak MagSafe funguje?

Už v jednom z předchozích odstavců jsme se zmínili o tom, že MagSafe u iPhonů pracuje s celkově 18 magnety, které jsou umístěny pod zadním sklem. Tyto magnety jsou zde rozmístěny do tvaru prstence, díky čemuž se tedy MagSafe nabíječka „přicucne“ na záda vašeho iPhonu. Díky tomu odpadají starosti s tím, že by iPhone mohl z nabíječky sklouznout, zároveň máte vždy stoprocentní jistotu, že bude nabíjecí kolébka umístěna správně. Nemusíte tedy nic přesně umisťovat, prostě iPhone vezmete, položíte k němu MagSafe nabíječku, a poté dojde k automatickému přizpůsobení. Naprosto stejně to funguje i s MagSafe obaly a dalším příslušenstvím, které nejen Apple k novým iPhonům nabízí. Integrované magnety tak můžete využít například pro umístění na různé držáky, stojánky a další.

MagSafe nabíječka jako taková

Pokud se podíváme na samotnou MagSafe nabíječku, tak zjistíme, že se velmi podobá nabíjecí kolébce z Apple Watch, pouze je o něco větší. Při detailním pohledu však zjistíte, že se od sebe nabíječky liší také provedením, kdy kolébka k Apple Watch je vytvořena z plastu, zatímco kolébka MagSafe z hliníku, kromě přední strany z hladkého materiálu, na kterou pokládáte iPhone. Samotná kolébka dokáže k iPhonu pomocí magnetů jednoduše přilnout a nemusíte se tedy starat o přesné umístění. Známý opravářský portál iFixit tuto MagSafe nabíječku rozebral a zjistil, že se vevnitř nachází hned několik magnetů, které jsou umístěny stejně jako uvnitř iPhonu – vše je tedy naprosto precizní a perfektní. Mimo magnetů se samozřejmě uvnitř nachází ještě vcelku složitá základní deska, společně se samotnou nabíjecí cívkou. Jednoduše řečeno lze MagSafe považovat za klasickou bezdrátovou nabíječku s nabíjecí cívkou, která je však obohacena o několik magnetů pro jednoduché používání.

Takto vypadá MagSafe pod pokličkou:

Výkon až 15 wattů

Někteří z vás dost možná nepostřehli, jak rychle dokáže MagSafe jablečné telefony bezdrátově nabíjet, popřípadě jaký je maximální výkon nabíječky. Ten je tedy 15 wattů, což odpovídá dvakrát většímu výkonu než v případě klasického bezdrátového Qi nabíjení, které tedy nabízí maximální výkon 7.5 wattů. Logicky je tedy nutné, abyste kabel pro MagSafe zapojili do jakéhokoliv adaptéru, který je schopný poskytnout výkon právě alespoň 15 wattů. Logika jde ale v tomto případě stranou, jelikož MagSafe funguje jen a pouze s originálním nabíjecím adaptérem s výkonem 20 wattů, který podporuje PowerDelivery 3.0. Pokud byste MagSafe chtěli využít v kombinaci s loňským adaptérem s výkonem 18 wattů, anebo třeba s adaptérem od MacBooku s 96 watty, tak máte smůlu – ani s jedním z těchto adaptérů MagSafe nedosáhne nabíjecí výkon 15 wattů. Zmíněný adaptér s výkonem 20 wattů si samozřejmě musíte zvlášť dokoupit, nenajdete jej ani v balení iPhonů 12, ani u MagSafe příslušenství – důvodem je v tomto případě, podle Applu, ekologie. Teoreticky by nabíjení mohlo fungovat s „kopií“ jablečného 20W adaptéru – konkrétně tento adaptér tedy musí podporovat PowerDelivery 3.0 při 9V 2.22A.

Jak rychlý je MagSafe?

Vzhledem k tomu, že je maximální nabíjecí výkon MagSafe až zmíněných 15 wattů, tak si možná můžete myslet, že bude nabíjení extrémně rychlé. Opak je však pravdou, jelikož iPhone 12 nabijete z nuly na 50 % nabití za jednu hodinu. To je přesně dvakrát více, než kdybyste využili klasický 20W adaptér společně s Lightning – USB-C kabelem. iPhony 12 samozřejmě podporují i klasické Qi bezdrátové nabíjení, to je ale omezeno na zmíněný výkon 7.5 wattů. Pokud se tedy ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat váš iPhone nabít nejrychleji, tak nevyužívejte ani Qi bezdrátové nabíjení, ani MagSafe, ale klasické drátové PowerDelivery rychlonabíjení pomocí 20W adaptéru. Zároveň berte na vědomí, že při vysokých teplotách, které při nabíjení mohou vzniknout, dochází k omezení nabíjecího výkonu, aby se zařízení tolik nezahřívalo. Nejrychlejší je tedy nabíjení z nuly na 50 %, zpravidla pak dojde ke zpomalení při nabíjení od 51 % do 90 % a posledních 10 % se pak nabíjí nejdéle.

Animace MagSafe, použití se staršími iPhony a příslušenství

V případě, že se rozhodnete pro zakoupení iPhonu 12 nebo 12 Pro a připojíte k němu MagSafe nabíječku, tak se na displeji objeví pěkná animace, která vás o nabíjení pomocí MagSafe informuje – konkrétně se zobrazí prstenec s bleskem a informací o procentech nabití. Někteří z vás se pak možná mohou ptát, zdali MagSafe funguje i se staršími iPhony. Starší iPhony samozřejmě nedisponují potřebnými magnety, takže nabíjení 15 watty rozhodně skrze MagSafe možné není. Na druhou stranu je ale fajn, že můžete skrze MagSafe starší zařízení nabíjet alespoň nějak. Nejedná se však o typických 7.5 wattů, podle dostupných informací je výkon nabíjení cca 5 wattů. Apple společně s představením MagSafe přišel také s vlastním MagSafe příslušenstvím. Zmínit lze například magnetické obaly s možností připnutí „peněženky“, kromě toho jsme se pak dočkali také představení různých stojánků, které jsou k MagSafe kompatibilní.

Co s MagSafe nesmíte dělat a další upozornění

Na nabíječku MagSafe byste neměli pokládat žádné hotelové karty a podobné karty, jelikož by mohlo dojít k poškození magnetem. Stejně tak byste neměli na plochu MagSafe pokládat kreditní karty, různé doklady (občanky a pasy) a podobné předměty – magnety by v tomto případě mohly poškodit magnetické pásky či integrované čipy. Kromě toho byste neměli iPhone nabíjet přeš připevněnou magnetickou peněženku – vždy je nutné ji sundat. Apple dále upozorňuje na to, že používání MagSafe může na kožených, silikonových a dalších obalech zanechávat kulaté stopy. Jestliže tedy máte nějaký oblíbený obal, s MagSafe jej nepoužívejte. MagSafe nabíječku byste pak měli opatrně čistit obyčejným hadříkem, bez použití čistících přípravků.