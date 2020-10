15W bezdrátové nabíjení přes MagSafe má jeden háček

Když Apple představil novou podobu konektoru MagSafe, jedním z hlavních taháků mělo být to, že je skrze něj možné nabíjet nové iPhony silou až 15W, což je více než dvakrát tolik, co bylo doposud za pomocí bezdrátové nabíječky Applu možné. Nyní se však ukazuje, že to má malý háček v tom, že aby uživatelé dosáhli na výše zmiňovaných 15W, musí mít speciální nabíjecí adaptér.

Testování MagSafe nabíječky v praxi ukázalo, že je sice schopná nabíjet iPhony 12 deklarovanými 15W, ale pouze v případě, pokud je napojená na nový 20W USB-C nabíjecí adaptér, který Apple začal prodávat společně s novými iPhony, a stojí 590 korun.

Pokud je nová MagSafe nabíječka napojená na cokoliv slabšího, její nabíjecí výkon klesá. V případě, že je připojená k loňským 18W nabíjecím adaptérům, jež byly přibalovány k iPhonům 11 Pro, se iPhony 12 nabíjí cca 13W s tím, že nástup maximálního nabíjecího výkonu je postupný, místo okamžitého. Všechny další adaptéry, ať už oficiální nebo neoficiální nabídnou výrazně kolísavé výsledky. Například 96W nabíjecí adaptér od MacBooku Pro dokáže z MagSafe dostat jen nějakých 10W. U jiných a slabších adaptérů je pak výsledný výkon ještě mnohem nižší.

Během testování se dále přišlo na to, že síla MagSafe nabíjení není konstatní a kolísá s tím, jak se mění teplotní podmínky jak nabíječky jako takové, tak nabíjeného zařízení. I s 20W adaptérem tak nebude dosaženo 15W nabíjení po celou dobu, nýbrž bude maximální nabíjecí výkon kolísat. Případnému zpomalení nabíjení kvůli vyšším teplotám například nepomáhají kryty a obaly, které tak mohou v některých případech bezdrátové nabíjení reálně o něco zpomalovat.