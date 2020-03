Koupili jsme falešné AirPods, které nerozeznáte od skutečných, a kompletně je rozebrali v autorizovaném servisu Applu

Vždy jsem se snažil kupovat si věci, na které jsem měl peníze, a s oblibou jsem se smál tomu, když z auta za padesát tisíc korun vystoupila žena s kabelkou za půl milionu, kterou však koupila za 500 korun na tržnici. Zkrátka jsem nikdy nechápal potřebu lidí kupovat si falešné oblečení nebo jiné produkty. Přece jen se totiž pohybujete vždy ve své komunitě lidí a pokud vyděláváte třicet tisíc měsíčně, asi vám vaši kamarádi neuvěří, že máte na zápěstí platinové Patek Philippe.

Poslední dobou se však začaly objevovat fake produkty, jejichž snahou často ani tak není, aby si je koupil někdo, kdo se chce tvářit, že má skutečný produkt. Naopak se produkt snaží tvářit tak, aby kupující měl co nejmenší šanci poznat, že si vlastně nekupuje originální produkt. Jedním z takových produktů jsou sluchátka Air Pods, která jsme zakoupili s cílem podívat se na to, jak extrémně podobná si jsou se skutečnými AirPods od Applu a jak je vlastně možné, že tato sluchátka dokáží v iOS vyvolat stejnou animaci při připojení jako skutečné AirPods.

Pravé od falešných téměř nerozeznáte

Vše začíná balením, které se liší jen tím, že zatímco na originální krabičce je vyobrazení AirPods plastické a je možné jej cítit při přejetí rukou, na podělku je zkrátka jen natisknuté bez jakéhokoli efektu. Jinak je krabička prakticky stejná a obsahuje stejné věci. Dokonce i příručka nebo náhradní špunty či kabel – vše je jedna ku jedné stejné jako u originálu. Chybí jen logo Applu na samotné krabičce. Pokud se podíváte do naší fotogalerie, jistě mi dáte za pravdu, že rozeznat originál a napodobeninu je poměrně těžké a pokud jste originální AirPods Pro nikdy neviděli ve skutečnosti, je to téměř nemožné. Nejhorší na všem je, že minimální odlišnosti na krabičce jsou vaší největší šancí, že padělek poznáte. Ostatní části jsou totiž skutečně zcela stejné a poznat je lze od sebe jen velmi obtížně. Falešné AirPods mají dokonce i funkci bezdrátového nabíjení, která funguje bez jakéhokoli problému.

Samotná krabička je v podstatě skutečně 1:1 shodná s krabičkou od skutečných AirPods, které navíc jako bonus můžete ve fake krabičce nabíjet. Poznat tedy, že se nejedná o originál můžete jen podle dvou, respektive tří znaků. Ty ovšem jako člověk, který v životě neměl AirPods Pro v ruce, poznáte jen velmi těžko. První rozdíl je ve váze. Krabička s falešnými sluchátky je totiž nepatrně lehčí než v případě originálu. Druhým rozdílem je výrazněji svítící dioda, ale i zde si rozdílu všimnete skutečně jen v případě, kdy držíte obě krabičky najednou v rukou. Posledním rozdílem, kterého si lze všimnou na první pohled, je chybějící nápis pod zadním pantem, na kterém je uvedeno Designed by Apple in California, Assembled in China. Tento text má pouze originál, ovšem to opět zjistíte až v případě, kdy jste originál měli možnost vidět naživo nebo jste velmi dobře studovali jeho fotky.

Samotná sluchátka pak nemáte šanci rozeznat v podstatě vůbec. Jsou stejně těžká a i při velmi blízkém pohledu nenajdete prakticky žádný rozdíl a to jak ve zpracování, tak v designu. Jediný rozdíl je opět v malém nápisu na vnitřní straně záhybu mezi nožičkou a sluchátkem, který u kopie chybí. To je však opravdu jediný rozdíl, kterého si můžete všimnout. Vše ostatní je zcela stejné a nemáte šanci podle ničeho jiného poznat, které sluchátko je originál a které kopie. Zdá se vám už tento k nerozeznání stejný design jako vážně přehnané kopírování? Pak věřte, že to je teprve začátek.

Kopírovat design je jedna věc, ale co ty animace?

Udělat kopii designu sluchátek a jejich balení je pro kdejakou fabriku v Číně celkem jednoduchý úkol. Přece jen i originální sluchátka se vyrábí v těchto továrnách. Ovšem falešné AirPods jdou se svým kopírováním ještě dál a tím nejpozoruhodnějším na nich je to, co se stane v momentě, kdy je dáte do blízkosti svého telefonu a zmáčknete zadní tlačítko pro párování. Falešné AirPods Pro totiž dokáží vyvolat stejnou animaci jako originál a na displeji vašeho iPhone se vám objeví informace o připojení AirPods Pro. Zobrazí se kompletní průvodce, který vás v animacích provede všemi funkcemi a sluchátka se spárují s telefonem.

Vše funguje 1:1 stejně jako u pravých AirPods Pro a dokonce i v nastaveních sluchátek jsou možnosti, jako otestovat těsnost v uších kvůli aktivaci Noise Cancelingu nebo režimu propustnosti. Oba režimy je možné v nastavení aktivovat, ovšem ani jeden z nich v praxi nic neudělá a sluchátka hrají pořád stejně. Mimochodem, když jsme u zvuku, mohli bychom se na něj podívat trochu podrobněji. Sluchátka totiž hrají překvapivě velmi dobře a rozdíl oproti pravým AirPods, co se kvality zvuku týče, sice poznáte, ale není nějak extra výrazný. Funguje dokonce i mikrofon a kvalita záznamu je opět velmi podobná té, kterou nabízí skutečné AirPods Pro.

Nechceme však podporovat prodeje falešných produktů, a proto dost vychvalování kvalit této kopie a zpět k meritum věci. Animace v rámci iOS dokáží detekovat i to, které sluchátko máte vytažené z krabičky a které se nabíjí. Stejně tak vám zobrazí iOS stav baterie v jednotlivých sluchátkách stejně jako v krabičce, a to v notifikačním centru anebo přímo v animaci po připojení sluchátek. Jakmile sluchátka připojíte k Macu, opět se hlásí jako AirPods Pro, ovšem jeden rozdíl se zde oproti originálu projeví. MacOS sice napíše, že jste připojili AirPods Pro, ovšem zobrazí u nich ikonu klasických AirPods.

Sluchátka jsme rozebrali v autorizovaném servisu Applu

Vzhledem k tomu, že žádná jiná sluchátka na světě kromě AirPods nedokáží vyvolat v rámci iOS animaci informující o připojení a stavu AirPods, zajímalo nás, jak toho dosáhl u svých falešných AirPods jejich výrobce. Vysvětlení se nabízí v zásadě pouze dvě. Tím prvním je fakt, že používá originální čipy společnosti Apple, které se pak hlásí jako logicky jako skutečné AirPods, nebo se mu podařilo nějakým způsobem tento čip hacknout a vydávat vlastní čip za originál od Applu. iPhone si totiž skutečně myslí, že připojujete AirPods nebo AirPods Pro (podle toho, jakou kopii sluchátek připojíte). Abychom zjistili, kde je pravda, dali jsme sluchátka Štěvovi z autorizovaného Apple servisu CCC, který nám je rozebral a podíval se na to, co je ukryto v jejich útrobách a zda je v nich ukrytý originální čip od Applu. Následuje text od Štefana.

Pokud si porovnáme rozebrané FakePods a AirPods Pro, tak vidíme, že falešná sluchátka nejsou ani utěsněná. Je v nich velmi málo komponentů a jsou velmi snadno rozebratelné. Skalpel jsem musel použít jen na páčení, nikoli řezání. Do originálních AirPods Pro se přitom nedá bez použití skalpelu dostat. Musím však pochválit alespoň jednu věc a tou je fakt, že když už výrobce použil nekvalitní baterii, alespoň ji umístil tak, že má kam expandovat při nafouknutí a sluchátko v podstatě rozebere sama.

Veškeré černé plochy, které jsou na sluchátku, jsou jen nálepky, mimo místa pro senzor, který je nabarvený barvou. Informační led dioda nemá krytku a svítí jen díky tomu, že je do krabičky vyvrtaný otvor, za kterým je dioda umístěna. Tunel, který vede zvuk do uší, je výrazně užší než v originálních sluchátkách. Místo špuntů, které dodává Apple, jsou zde použité klasické gumičky z běžných čínských sluchátek za pár korun.

Po rozebrání se ukázalo, že v sluchátkách není originální Apple čip H1, ale důvod, proč iPhone sluchátka identifikuje jako AirPods spočívá v tom, že z čipu přes Bluetooth posílají sluchátka ukradené sériové číslo originálních AirPods Pro a podpis, který se tváří, že se k iPhone připojují skutečné AirPods Pro. Proto je iPhone identifikuje jako originál a ukáže vám na displeji animaci.

Může s tím vlastně Apple něco udělat?

Osobně vnímám jako největší problém fakt, že pokud sluchátka půjdete koupit například v rámci bazarové nabídky na inzerát a někdo vám je ukáže v podvečer, kdy není dokonalé světlo, pak nemáte důvod nevěřit, že se nejedná o skutečná AirPods. Obzvlášť v současné době, kdy Apple nedokázal ani po měsících ještě plně zajistit dodávky AirPods Pro a mnoho lidí je nemělo možnost zatím vidět na vlastní oči, jen těžko někdo pozná, že se liší miniaturní napis uvnitř krabičky nebo váha samotných sluchátek. Navíc pokud vám někdo ukáže, jak se sluchátka párují s telefonem, pak nemáte důvod pochybovat, že kupujete skutečné AirPods.

Problémů, které mohou neoriginální AirPods způsobit je hned několik. Tím prvním je fakt, že nikdo příliš netuší, jak kvalitní baterii a další součástky výrobce použil a může se stát, že například při nabíjení dojde k přehřátí a následnému požáru nebo explozi baterie. Druhý problém by měl trápit spíše Apple. Pokud sluchátka zakoupí někdo v domnění, že jde o originální produkt, pravděpodobně nebude s jeho výkonem spokojen a bude považovat produkty od Applu za nekvalitní.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem Apple monitoruje média a vše, co se kolem něj děje, je jasné, že o těchto falešných produktech věděl dřív, než se vůbec dostaly na trh. Bohužel ani po měsících od jejich uvedení s nimi nedokázal nic udělat a zdá se, že ani nemá příliš jak tento problém řešit. Pokud totiž zablokuje dané sériové číslo, výrobci přijdou s jiným. Pokud se rozhodne předávat telefonu další informace z čipu H1, můžou výrobci začít tyto informace předávat také. Soudit se za zneužití designových patentů je sice možné, ale nedaří se to módním značkám, které stejným problémům čelí již desítky let. Nabízí se tedy otázka, zda se to může podařit Applu. Každopádně si myslím, že by měl situaci kolem padělků svých produktů řešit a pevně věřím, že tak udělá co nejdříve.