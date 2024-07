Je iCloud bezpečný?

V dnešní době, kdy na svých zařízeních ukládáte čím dál tím více dat, vás možná napadá otázka, zda je iCloud opravdu bezpečný, případně co můžete udělat pro to, aby byl ještě bezpečnější. Stejně jako miliony dalších lidí používá spousta z nás svůj iPhone, iPad a MacBook pro práci, komunikaci a zábavu. Jednou z věcí, které na ekosystému Apple jablíčkáři nejvíce oceňují, je možnost bezproblémového přístupu k fotografiím, hudbě, kontaktům a aplikacím bez ohledu na to, jaké zařízení používám. To vše je možné díky službě Apple iCloud.

Jedná se o důležité otázky, protože v iCloud pravděpodobně máte uloženou spoustu dat. A je dost možné, že si nejste úplně jisti, kde se cloud nachází, co v něm je a kdo další k němu může mít přístup. V době, kdy hackeři vymýšlejí stále novější a rafinovanější způsoby, jak ukrást vaše osobní údaje, je zásadní vědět, jak jste chráněni a co můžete udělat pro posílení své online bezpečnosti.

Co je iCloud?

iCloud je verze cloudového úložiště a služeb od společnosti Apple. Zjednodušeně řečeno se jedná o online síť serverů, které uchovávají a doručují data počítačům po celém internetu. Apple ukládá některá data iCloud na svých vlastních serverech a některá na serverech třetích stran, jako je Google. iCloud v podstatě funguje jako digitální skříňka, která umožňuje uživatelům ukládat data, jako jsou fotografie, videa, e-maily, textové zprávy, dokumenty, pozvánky do kalendáře, seznamy kontaktů, připomínky a aplikace. To se může hodit, když potřebujete více úložného prostoru, než nabízí vaše zařízení.

Služba iCloud také synchronizuje všechny tyto typy souborů mezi vaším iPhone, iPad a počítačem Apple, takže na každém z nich vždy vidíte nejnovější změny bez ohledu na to, na kterém zařízení je zrovna zobrazujete. To znamená, že můžete pokračovat tam, kde jste v jakékoli aplikaci (například v dokumentu Word nebo Pages) naposledy skončili, zobrazit uložené fotografie nebo synchronizovat záložky a seznam četby Safari na kterémkoli ze svých zařízení Apple – pokud jsou všechna přihlášena k iCloud pomocí vašeho účtu Apple ID.

V podstatě funguje iCloud od společnosti Apple stejně jako externí pevný disk pro ukládání a ochranu vašich digitálních souborů. Pevné disky však mohou být ztraceny krádeží, požárem, povodní – čímkoli – a navíc zabírají fyzické místo na vašem pracovním stole. Místo obav z těchto potenciálních rizik můžete svá data ukládat do cloudu, což vám poskytne další vrstvu ochrany. Všichni uživatelé iCloud mají k dispozici 5 GB bezplatného úložiště.

Další výhody používání iCloudu

Kromě toho, že je iCloud super bezpečným úložištěm, má i další výhody, a to i pro ty, kteří nepoužívají zařízení Apple. Zde je několik dalších funkcí, které si můžete vybrat, ať už máte zařízení Apple nebo Android:

Záloha iCloud: Tato funkce může provádět denní „snímky“ vašich dat. Takže pokud se s jedním nebo více vašimi zařízeními něco stane – nebo pokud prostě potřebujete nastavit nové iOS zařízení – iCloud vás ochrání. Služba cloud může přenést zálohu vašeho Macu, iPadu nebo iPhone uloženou na svých serverech do vašeho zařízení a vy nepřijdete o žádná data.

Tato funkce může provádět denní „snímky“ vašich dat. Takže pokud se s jedním nebo více vašimi zařízeními něco stane – nebo pokud prostě potřebujete nastavit nové iOS zařízení – iCloud vás ochrání. Služba cloud může přenést zálohu vašeho Macu, iPadu nebo iPhone uloženou na svých serverech do vašeho zařízení a vy nepřijdete o žádná data. Najít: Pokud je ztracené zařízení přihlášeno k vašemu Apple ID, funkce Najít vám pomůže zjistit jeho polohu na mapě a najít váš ztracený iPhone (nebo jiné zařízení). Pokud si myslíte, že je zařízení v dosahu, tato aplikace vám také umožňuje přehrát hlasitý zvuk, abyste ho našli. Pokud ho stále nemůžete najít, můžete zařízení uzamknout „režimem ztráty“ a dokonce na dálku vymazat jeho data.

Pokud je ztracené zařízení přihlášeno k vašemu Apple ID, funkce Najít vám pomůže zjistit jeho polohu na mapě a najít váš ztracený iPhone (nebo jiné zařízení). Pokud si myslíte, že je zařízení v dosahu, tato aplikace vám také umožňuje přehrát hlasitý zvuk, abyste ho našli. Pokud ho stále nemůžete najít, můžete zařízení uzamknout „režimem ztráty“ a dokonce na dálku vymazat jeho data. E-mail na iCloudu: Uživatelé iCloudu získají bezplatný e-mailový účet s adresou @icloud, ke kterému lze přistupovat z jakéhokoli zařízení nebo webového prohlížeče. A na rozdíl od jiných bezplatných e-mailových účtů neuvidíte žádné reklamy.

Uživatelé iCloudu získají bezplatný e-mailový účet s adresou @icloud, ke kterému lze přistupovat z jakéhokoli zařízení nebo webového prohlížeče. A na rozdíl od jiných bezplatných e-mailových účtů neuvidíte žádné reklamy. Rodinné sdílení: To vám umožňuje sdílet fotografie, hudbu, filmy, knihy a předplatná až s pěti členy rodiny.

To vám umožňuje sdílet fotografie, hudbu, filmy, knihy a předplatná až s pěti členy rodiny. Hesla a Klíčenka na iCloudu: Tato funkce bezpečně ukládá vaše hesla a přístupové klíče pro webové stránky a aplikace, jakož i informace o Wi-Fi a kreditních kartách. Data jsou šifrována a nikdo ve společnosti Apple ani jinde je nemůže číst.

Je iCloud bezpečný?

I když žádný systém není dokonalý, celková bezpečnost iCloud je poměrně vysoká. Ve skutečnosti se odborníci shodují na tom, že iCloud je pro uživatele Apple nezbytnou službou pro ukládání a zálohování souborů. Všechny nové Apple ID vyžadují dvoufázové ověřování (2FA). Tato další vrstva zabezpečení jde nad rámec pouhého zadání uživatelského jména a hesla. Když se pokusíte přihlásit ke svému účtu z nového zařízení nebo na webové stránce, Apple vám zašle šestimístný ověřovací kód. Pro pokračování v přihlášení budete muset tento kód zadat. Vzhledem k tomu, že iCloud je propojen s vaším Apple ID, je tento krok z hlediska ochrany zásadní.

Data uložená v iCloudu jsou šifrována jak v klidu, tak při přenosu, což znamená, že informace jsou neustále kódovány a nikdo je nemůže vidět bez digitálního klíče k jejich dešifrování. Pro běžné šifrování Apple uchovává klíč, aby vám mohl v případě potřeby pomoci s obnovením dat (například pokud zapomenete heslo). Apple navíc automaticky ukládá 15 kategorií vysoce citlivých dat, jako jsou zdravotní údaje, s koncovým šifrováním pro ještě větší bezpečnost. End-to-end šifrování je nejbezpečnější a nejbezpečnější způsob ochrany vašich dat, protože i v případě narušení dat v cloudu k nim kromě vás nebude mít přístup nikdo. V roce 2023 Apple vydal volitelné bezpečnostní opatření s názvem Advanced Data Protection, které aplikuje end-to-end šifrování na dalších 10 kategorií. Pro aktivaci této funkce musíte na svém mobilním zařízení používat iOS 16.2 nebo novější a na svém počítači macOS 13.1 nebo novější.

Jaká jsou rizika používání iCloudu?

Před pár lety se na internetu objevila zpráva o tom, že zejména funkce zálohování na iCloudu ohrožuje data uživatelů. Myšlenka byla taková, že pokud by někdo získal přístup k vašemu účtu na iCloudu, mohl by stáhnout všechny informace ve vaší záloze. Totéž by ale platilo pro jakoukoli záložní službu. Řešením není přestat používat zálohu na iCloudu, ale pokusit se ještě lépe zabezpečit svá data. Dalším potenciálním rizikem je, že Apple může vidět některá vaše data. I když Apple spoléhá na servery jiných společností pro ukládání uživatelských dat, nikdo nemůže vidět nic, co je šifrováno. Apple nicméně může být povinen sdílet to, co má přístup, s orgány činnými v trestném řízení, pokud je k tomu vyzván. Kolik vašich dat mohou vidět, závisí na tom, zda je zapnuta funkce pokročilé ochrany dat.