Apple začal pracovat na iOS 19 a dalších OS! Unikly jejich kódové názvy

Nové verze iOS a dalších OS Applu se sice světu odhalily teprve před třemi týdny a jejich veřejné vydání je ještě vzdáleno alespoň dva a půl měsíce, kalifornský gigant však nelení a již zahájil práce na jejich nástupcích. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, podle kterých vývoj iOS 10, macOS 16 či watchOS 12 před pár dny formálně odstartoval.

Pokud se vám zdá začátek vývoje příliš brzký vzhledem k nedávnému odhalení iOS 18 a dalších systémů, pak vězte, že tomu tak úplně není. Apple totiž začíná na nových OS pracovat tradičně zhruba v tomto období, aby měl na jejich vývoj co nejvíce času a tedy vše dokázal dokončit v potřebném termínu. Navíc je třeba pamatovat i na to, že Apple pracuje na řadě nových hardwarů pro nadcházející roky, ve kterých potřebuje testovat právě OS, který je má pohánět, případně si vše navzájem přizpůsobit. Čas na otálení tedy v tomto směru není. Díky Bloombergu pak známe dokonce třeba i kódová označení systémů, pod kterými je nyní Apple vyvíjí.

Kódové názvy chystaných operačních systémů:

iOS 19 – Luck

macOS 16 – Cheer

watchOS 12 – Nepali

visionOS 3 Discovery

V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, co přesně se v iOS 19 a dalších OS Applu objeví. Z dřívějška o nich však víme minimálně to, že pro ně Apple chystá další nálož AI funkcí, které by je měly posunout na novou úroveň. Zda budou součástí AI systému Apple Intelligence, nebo budou fungovat mimo něj a tedy si je užijeme naplno i v Evropě (pokud by tedy Apple nedokázal za rok vyřešit zákonné náležitosti a Apple Intelligence v EU by tak neodstartovala). A co byste si v iOS 19 nejvíce přáli vy?