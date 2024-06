Apple Watch X, detaily o levnějším Vision Pro, spolupráce s Metou a další šuškandy ze světa Applu

Na internetu se opět objevily další údajné rendery budoucích „výročních“ Apple Watch X – naznačují rozměrnější displej a tenčí tělo. Kromě tohoto tématu bude v dnešním souhrnu spekulací řeč o vývoji levnější verze Vision Pro nebo o spolupráci Applu se společností Meta.

Rendery údajných Apple Watch X: Větší displej, tenčí tělo

Údajně se chystá velký redesign Apple Watch k desátému výročí tohoto zařízení. Server 91mobiles v průběhu tohoto týdne uvedl, že získal od zdrojů z oboru CAD rendery toho, co by mohly být „Apple Watch X“ neboli Apple Watch Series 10. Zminěná stránka uvádí, že rendery zobrazují „větší“ model s 2″ displejem. Současné Apple Watch Series 9 mají displej o velikosti 1,7″, zatímco Apple Watch Ultra disponuje úhlopříčkou 1,93″. Jednalo by se tedy o doposud největší displej u Apple Watch. Přesto by celkové rozměry měly být zhruba 46 x 39,7 x 11,6 mm, což by znamenalo, že hodinky sice budou větší než Series 9, ale menší než Ultra. Jinak rendery naznačují design podobný Series 9, s digitální korunkou, bočním tlačítkem a čtvercovým displejem.

Mark Gurman z agentury Bloomberg uvedl, že výrazně přepracované Apple Watch X by mohly být uvedeny na trh buď v roce 2024, nebo 2025, u příležitosti desátého výročí tohoto zařízení. Mohlo by tedy jít o výroční model, nebo o Apple Watch Series 10. Původní Apple Watch byly oznámeny v září 2014 a vydány v dubnu 2015. Gurman uvedl, že Apple Watch X by měly být opatřeny tenčím pouzdrem a naznačil také možnost nového systému magnetického uchycení řemínků, ačkoli v renderech se nic takového neukazuje. Analytik Ming-Chi Kuo nedávno uvedl, že Apple Watch Series 10 budou tenčí a budou mít větší displeje než předchozí modely. Kuo tvrdí, že velikost displeje u příští generace Apple Watch se zvětší ze 41 mm na 45 mm a ze 45 mm na 49 mm, přičemž hodinky budou mít tenčí design. Pro srovnání – Apple Watch Ultra mají pouzdro o velikosti 49 mm. V tuto chvíli není jasné, zda jsou CAD rendery přesné, ale tak či tak Apple obvykle uvádí nové modely Apple Watch na trh kolem září společně se svou nejnovější řadou iPhonů. Letos se prý chystá začlenit monitorování krevního tlaku s detekcí hypertenze, zatímco se spekuluje i o detekci spánkové apnoe u modelu Apple Watch pro rok 2024.

Levnější verze Apple Vision Pro by mohla být závislá na iPhonu či Macu

Minulý týden se objevily zprávy o tom, že společnost Apple pozastavila práce na druhé generaci Apple Vision Pro, aby se mohla soustředit na uvedení levnějšího modelu na trh. Mark Gurman z Bloombergu však tvrdí, že společnost Apple přesunula své zdroje na vývoj levnějšího modelu ještě před uvedením Vision Pro na trh, a nyní nabídl další podrobnosti o tom, jak Apple plánuje vytvořit cenově dostupnější jednotku pro prostorové výpočty. Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On uvedl, že prototyp levnějšího headsetu s kódovým označením N107 má oproti Vision Pro užší zorné pole. Apple také uvažuje o tom, že by tato verze byla více závislá na připojeném Macu nebo iPhonu. „To by Applu umožnilo ušetřit peníze za výpočetní výkon a komponenty potřebné k tomu, aby byl Vision Pro plně samostatným produktem,“ argumentuje Gurman. Podle Gurmana společnost Apple stále bojuje s tím, aby snížila náklady a zároveň zachovala klíčové funkce. Pokud se jí to však podaří, plánuje Apple uvést levnější headset na trh již koncem roku 2025. Ve skutečnosti to byl plán „už od dob, kdy byl Vision Pro minulý rok představen,“ dodává. Gurman také zopakoval svou reakci na zprávu z minulého týdne a uvedl, že Apple nemá v plánu opustit high-end segment trhu s headsety. Přestože je to méně prioritní, stále pracuje na druhé generaci Vision Pro s kódovým označením N109. Tento model by měl údajně vypadat podobně jako současný Vision Pro, ale bude mít rychlejší procesor a vylepšené externí kamery. Společnost prý plánuje uvést Apple Vision Pro 2 na trh nejdříve koncem roku 2026.

Chtěl Apple uzavřít partnerství se společností Meta?

Podle zprávy z tohoto víkendu vedl Apple se společností Meta diskuze o integraci jejich modelu umělé inteligence do operačního systému iOS 18 jako součásti funkce Apple Intelligence. Meta spustila svůj velký jazykový model Llama 2 v červenci 2023 a v dubnu uvedla nejnovější verze svých modelů AI nazvané Llama 3. The Wall Street Journal uvádí, že tito dlouholetí rivalové jednali o nabídnutí modelu Meta jako doplňkové možnosti k ChatGPT od OpenAI. Ve věci Apple Intelligence nakonec společnost Apple oznámila partnerství se společností OpenAI, které umožní Siri v operačních systémech iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia přímo přistupovat k modelu ChatGPT a v relevantních situacích poskytovat lepší odpovědi. Použití ChatGPT bude volitelné, takže uživatelé s obavami z této technologie se ho mohou zdržet a stále využívat nové funkce vlastní umělé inteligence společnosti Apple.