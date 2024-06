Levnější verze Vision Pro nebude fungovat bez iPhonu či Macu a to není vše!

Minulý týden obletěla fanouškovský svět Applu velmi zajímavá zpráva pojednávající o tom, že Apple zastavil vývoj 2. generace headsetu Vision Pro a naopak zintenzivnil vývoj jeho levnější verze. Právě o té se nyní podařilo získat reportérovi Marku Gurmanovi pár velmi zajímavých informací, které tuto chystanou novinku odhaluje v novém světle. Co od ní tedy čekat?

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že v současnosti má Apple již několik prototypů této levnější verze Vision Pro, které jsou ve společnosti známy pod označením N107. Ve srovnání s klasickým Vision Pro mají mít prototypy jednak užší zorné pole, ale hlavně pak mají být závislé na připojeném iPhonu či Macu. Právě propojeností headsetu s iPhonem či Macem by tak mohla Applu zajistit možnost nenasadit do něj čipy, které by mu zajistily výkon samostatně, jak tomu je právě u klasického Vision Pro. Ten totiž dokáže fungovat zcela samostatně. Dá se tedy říci, že levnější verze Vision Pro by byla do jisté míry „jen“ příslušenstvím rozšiřujícím schopnosti iPhonu či Macu.

Velmi zajímavé je pak to, že termín představení novinky má mít Apple i nadále nastaven na konec roku 2025 s tím, že se u ní bude snažit co nejvíce tlačit na nízkou cenu kvůli maximalizaci prodejů. Zda se mu to povede je ale velkou otázkou, jelikož ne každý je přesvědčen o tom, že je hlavním problémem v prodejích Vision Pro jeho cena. Mnozí fanoušci Applu, ale taktéž analytici či novináři si totiž kladou otázku, k čemu vlastně toto zařízení je. Pokud se tedy do příštího roku nepodaří Applu svět přesvědčit o tom, proč chtít do světa visionOS proniknout, stěží se mu podaří levnější verzí headsetu prosadit.