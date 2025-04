Apple Vision Air: Unikly informace o zbrusu nové verzi headsetu!

Apple sice headsetem Vision Pro díru do světa tak úplně neudělal, to však neznamená, že nad touto produktovou řadou láme hůl. V kuloárech se totiž již nějakou dobu šušká, že kalifornský gigant intenzivně pracuje na několika dalších verzích Vision headsetu, kterými se chce pokusit reputaci první generace napravit. O jedné z těchto verzí, konkrétně levnější Vision Air, se nyní rozpovídal spolehlivý leaker Kotsunami.

Zdroje leakera Kotsunami přišly konkrétně s tím, že u levnější Air verze se Apple zaměřil na její celkové zmenšení a snížení hmotnosti. Headset by tak měl být díky tomu jednak tenčí a jednak samozřejmě lehčí, takže by měl být i déle snesitelný na hlavě, což je rozhodně super. Snížení hmotnosti a zmenšení tloušťky má pak Apple docílit nasazením vnitřních titanových komponent, které vynikají svou pevností v kombinaci právě s nízkou hmotností. Vnějšek headsetu by pak měl být i nadále hliníkový, jelikož tento materiál se Applu u první verze jeho headsetu osvědčil. Poměrně zajímavé je pak to, že chce kalifornský gigant údajně experimentovat s barvami a namísto nynější stříbrné dodá Apple Vision Pro zčásti s černými či grafitově tmavě modrými prvky.

Bohužel, zařízení má být v současnosti stále v intenzivní fázi vývoje a není tedy jasné, kdy přesně by si mohlo odbýt svou premiéru, stejně jako visí otazníky nad přesnou cenou či jakýmikoliv dalšími specifikacemi. Jasné však je, že pokud chce Apple svým headsetem prorazit, s vydáním levnější verze nesmí otálet, ale naopak ji musí dodat na pulty obchodů co nejdřív, aby poprask kolem svého visionOS světa co nejvíce rozdmýchal. Zda se to povede či nikoliv ale ukáže samozřejmě až čas.