Apple zastavil vývoj Vision Pro 2!

AR/VR headset Apple Vision Pro nenaplňuje podle mnoha analytiků ani zdaleka prodejní očekávání společnosti, což jí nyní vedlo k poměrně razantnímu kroku. Podle zdrojů portálu The Information totiž kalifornský gigant zastavil vývoj druhé generace Vision Pro ve snaze uspíšit vývoj levnější verze tohoto headsetu, kterou by rád vydal snad již někdy koncem příštího roku. Právě cena první generace headsetu je totiž podle mnoha analytiků i fanoušků Applu hlavním kamenem úrazu a nedávalo by proto smysl, kdyby Apple nyní přišel s druhou generací zařízení ve stejné cenové hladině.

Právě vydání levnější verze Vision Pro, která by se mohla prodávat pod označením Vision Air, by dávalo vzhledem k problematické ceně první generace Pro modelu smysl – tedy bude-li cena opravdu podstatně atraktivnější. Právě to je však další velkou otázkou. Uniklé informace ohledně levnější verze headsetu totiž odhalily, že například zobrazovací schopnosti chce Apple u levné verze zachovat na stejné úrovni jako u Vision Pro. Právě displeje sloužící pro zobrazování obsahu jsou přitom suverénně nejdražšími komponenty v headsetu. Šetřit se má zejména na kamerách, kterých má být méně, v kombinaci s menšími a méně kvalitní reprosoustavou či jednodušší čelenkou, jenž by byla dodávána dost možná bez speciálního pásku pro uchycení přes temeno hlavy. Zároveň chce Apple učinit levnější verzi alespoň o třetinu lehčí než Vision Pro, byť není jasné, jak toho docílí.

V tuto chvíli je otázkou, jak to celkově s druhou generací Vision Pro bude. Respektive, zda se jedná jen o chvilkové pozastavení, nebo o úplné odpískání projektu. V prvním případě by mohly být práce na druhé generaci zařízení rozběhnuty poté, co by Apple vydal levnější verzi headsetu a ta dokázala na trhu uspět a přilákat spousty nových uživatelů. Pokud se to ale nepovede ani skrze nižší cenu, pak je dost možná Vision Pro odsouzen k pomalé smrti.