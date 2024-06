Výměna baterií v iPhonech bude díky tomuto nápadu Applu snažší!

Evropská unie přiměla Apple v předešlých měsících k mnoha změnám v softwaru i hardwaru a jak se zdá, další vlny změn jsou na cestě. Již nějakou dobu se totiž ví, že se na půdě EU projednávají nová nařízení ohledně opravitelnosti elektroniky, která by je měla zásadně usnadnit. A jak se nyní podle informací portálu The Information zdá, kalifornský gigant nelení a minimálně v jedné věci se již snaží opravitelnost iPhonů do budoucna zlepšit.

Řeč je konkrétně o výměně baterie, tedy jednom z nejčastějších úkonů, které jsou v rámci servisu iPhonů třeba. Pokud jste se již někdy do útrob jablečného telefonu podívali a výměnu baterie zkusili, pak jistě víte, že je na svém místě držena pomocí speciálních lepících proužků, které je třeba šikovně pomocí pinzety odlepit a tím dostat baterii ven. Právě to však zřejmě dle Applu do jisté míry brání v jednoduché opravitelnosti a tak začal pracovat na řešení. Tím má být „elektricky indukované odlepování baterie“, což výše zmíněný portál popisuje velmi zjednodušeně tak, že baterii bude v těle telefonu držet napětí, přičemž pro odlepení bude stačit malý elektrický výboj, který vše přeruší a baterie tedy takříkajíc odpadne.

Fotogalerie iPhone 15 Pro vs 16 Pro 1 iPhone 15 Pro vs 16 Pro 2 iPhone 15 Pro vs 16 Pro 3 iPhone 15 Pro vs 16 Pro 4 iPhone 15 vs 16 2 iPhone 15 vs 16 1 iPhone 15 vs 16 3 iPhone 15 vs 16 4 Vstoupit do galerie

Pro výměnu baterie by tedy ve výsledku už nebylo třeba odlepování lepící fólie z její spodní strany, což by celý proces solidně urychlilo. Výměna jako taková bude sice i nadále primárně záležitostí servisů, jelikož dostat se k baterii není úplně jednoduché, jedná se však dost možná o jeden z prvních kroků ve snaze navrátit plně uživatelsky vyměnitelné baterie s potenciálem prodloužit celkovou životnost elektroniky-