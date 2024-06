LsA exkluzivně: takto přesně budou uspořádané fotoaparáty u iPhone 16 Pro a iPhone 16!

S blížícím se datem představení iPhone 16 Pro a iPhone 16 se objevují další a další úniky. Tentokrát nám v redakci přistály fotografie, které ukazují ochranná sklíčka pro fotoaparáty a je díky nim jednoznačně vidět přesné uspořádání jednotlivých kamer v zadní části iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Zatím co u vyšší řady iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max se nic nemění, v případě iPhone 16 a iPhone 16 Plus dojde ke změně uspořádání čoček a to z úhlopříčného na svislé. Mikrofon pak bude přímo ve fotomodulu, zatím co blesk bude umístěn mimo něj přímo v zádech telefonu. Na to jak bude vše vypadat se můžete podívat na fotografiích v galerii níže.

