Headsety Meta Quest se díky okopírování této funkce znovu přiblížily Vision Pro

Je to trochu paradox, ale na představení AR/VR headsetu Apple Vision Pro nevydělali nejvíc ani tak jablíčkáři, jako spíš fanoušci konkurenčních headsetů Quest z dílny Mety. Právě ta se totiž prakticky od vydání Vision Pro snaží přebírat jeho softwarové funkce a ve své podobě je dostávat na headsety Quest ve snaze učinit je pro uživatele lákavější a naopak Vision Pro odsoudit k zániku. Zda se to Metě povede či nikoliv je sice zatím naprosto ve hvězdách, co však jasné je, je to, že již brzy na Quest headsety dorazí další žhavá funkce nápadně podobná té z Vision Pro.

V beta programu headsetů Quest si jejich majitelé všimli nově toho, že uspořádání oken s aplikacemi je nově mnohem flexibilnější. Právě extrémní flexibilita, kdy si je uživatel schopen posunout okno de facto kamkoliv jej napadle, je u Vision Pro velmi vychvalovaná funkce. Není se tak čemu divit, že se Meta pokusila o určitou formu okopírování. Headsety Quest sice zatím nedokáží „pověsit“ okno aplikací kdekoliv v prostoru a mít je tam uložené, nicméně možnosti práce s plochou budou nově daleko větší. Zatímco nyní totiž Questy umožňují umístit si tři okna jen vedle sebe, nově dostanou uživatelé možnost si je umístit daleko více dle svých představ, přičemž půjde přepínat i jejich zobrazení z rovného na zaoblené a naopak. Jak bude novinka vypadat se můžete podívat níže.