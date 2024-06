Oficiálně: Apple porušuje nový zákon EU, hrozí mu obří pokuta

To, o čem se v posledních týdnech čím dál tím hlasitěji hovořilo, se dnes částečně stává realitou. Řeč je konkrétně o porušování zákona o digitálních trzích ze strany Applu, což povede k jeho vyšetřování Evropskou unií. Tento zákon sice začal na jejím území platit relativně nedávno a Apple kvůli němu pozměnil v systému iOS řadu věcí v čele s možností instalovat aplikace i z jiných zdrojů než je App Store, nicméně tyto změny neshledává Evropská komise jako dostatečné.

Konkrétně dnes Evropská komise oznámila své předběžné rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že dle jejich regulačních orgánů Apple skutečně porušuje zákon o digitálních trzích a to konkrétně v souvislosti s pravidly distribuce aplikace na iPhony. Konkrétně komise naráží na podmínky, které Apple nastavil pro alternativní obchody aplikací, u kterých se Evropské komisi nelíbí struktura poplatků a další věci, které jsou dle všeho v rozporu s pravidly zákona o digitálních trzích. Jednou z hlavních myšlenek tohoto zákona totiž bylo umožnit vývojářům svobodně si vybrat, přes jaký zdroj budou své aplikace distribuovat, což však poplatkový systém Applu ve výsledku znemožňuje, protože všechny ostatní možnosti než App Store staví do velmi nevýhodných pozic.

Dále Evropská komise nepovažuje za dostatečné umožnění vývojářům vkládat do aplikací více odkazů a to z toho důvodu, že Apple pro tyto odkazy rovněž nastavil pravidla, která musí vývojáři dodržovat. Navíc platí, že i nákupy prováděné mimo App Store při využití těchto odkazů jsou zatíženy provizemi a to navíc i v případě nákupů uskutečněných do 7 dnů od okamžiku, kdy uživatel odkaz využil. A aby toho nebylo málo, Evropské komisi se nelíbí ani to, že pro získání aplikací mimo App Store je nutné stáhnout alternativní tržiště s aplikacemi, to na iPhonu dále povolit a projít ještě dalších pár kroků, než je vše zprovozněno. Právě tato vícestupňová cesta uživatele je totiž ve výsledku dalším odrazením od využívání těchto možností, čímž Apple i nadále upřednostňuje App Store.

Toto předběžné rozhodnutí nyní dává Applu šanci na výtky Evropské komise zareagovat ať už změnami v systému, nebo vyjádřením, které bude Apple adresovat právě předním představitelům EU. Pokud se však Applu nepodaří obhájit to, že jsou jeho kroky v souladu se zákonem o digitálních trzích, hrozí mu pokut až do výše 10 % jeho celosvětových příjmů. Je proto naprosto jasné, že nás čeká velmi zajímavá zápletka.