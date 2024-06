EU: Brzy si došlápneme na Apple!

Apple čekají na území Evropské unie krušné chvilky. Poté, co jsme vás nedávno informovali o tom, že regulátoři evropské unie nejsou spokojeni s tím, jak přistoupil k novému zákonu o digitálních trzích (DMA) a chystají se jej v brzké době za jeho (ne)plnění jeho podmínek pokutovat, totiž tuto věc potvrdila i eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Eurokomisařka se o Applu rozpovídala o nedávném rozhovoru pro CNBC a nutno uznat, že pokud na její slova dojde, kalifornský gigant bude mít co řešit. „Máme řadu problémů s Applem, považuji je za velmi závažné. Upřímně, velmi mě překvapilo, že máme tolik podezření na nedodržování předpisů z jeho strany,“ řekla mimo jiné v rozhovoru a pokračovala: „Jeho implementace není tím, co se od takové společnosti očekávalo. Pravidla DMA u něj budou prosazována přesně se stejnou nejvyšší prioritou jako u jakéhokoli jiného podniku“.

A co že Evropské unii na Applu a jeho dodržování zákona o digitálních trzích, které jej nedávno přimělo umožnit na iPhonech instalaci aplikací mimo App Store, vlastně vadí? Zejména to, že možnost instalace aplikací mimo App Store pro vývojáře zpoplatnil, čímž ve výsledku tuto možnost učinil pro mnohé z nich naprosto nevýhodnou a tedy pro ně ve výsledku není i nadále žádná další smysluplná možnost, jak distribuovat aplikace, než přes App Store. Vizí EU přitom bylo otevření systému jako takové ve snaze umožnit vývojářům si jednoduše vybrat, jakou platformu chtějí pro distribuci aplikací využívat. O to zajímavější bude, jak se Apple k celé záležitosti postaví, až si na něj EU došlápne. Ta totiž ještě před vstoupením DMA v platnost hrozila drakonickými pokutami, kterým se bude chtít kalifornský gigant rozhodně vyhnout.