Tyto skvělé widgety na Lock Screen iPhonu stojí rozhodně za vyzkoušení!

Liftin Gym Workout Tracker

Aplikace Liftin‘ Workout Tracker pro iPhone je navržená tak, aby bylo sledování tréninku co nejjednodušší. Nemusíte se zdržovat s telefonem a můžete se soustředit na to hlavní, a to na cvičení. Aplikace nabízí čisté a jednoduché rozhraní pro iPhone a Apple Watch. Můžete si nastavit pravidla pro automatické přizpůsobení váhy na základě vašich výsledků. Liftin‘ také zobrazuje přehledné grafy, díky kterým můžete sledovat svůj krátkodobý i dlouhodobý pokrok. Aplikace Liftin‘ je propojená s aplikací Zdraví od Apple, takže její používáním budete snáz plnit kroužky aktivity na Apple Watch.

