Podívejte se, co vše půjde v iOS 18 spustit přes ikony na zamykací obrazovce iPhonu

Možná tomu ani nebudete chtít věřit, ale zamykací obrazovku iPhonu se dvojicí ikon ve spodní části – konkrétně pak se svítilnou a fotoaparátem – používá Apple již od prvního bezrámečkového iPhonu, kterým byl iPhone X z roku 2017. A až letos – tedy v roce 2024 – uživatelům konečně umožní si tuto dvojici ikon přenastavit na jiné, které jim budou vyhovovat podstatně více. Co naplat, že přesně po této možnosti mnozí volali vlastně už od roku 2017 a vydání iPhonu X.

Dvojici aplikací spustitelných přes ikony na zamykací obrazovce bude možné vyměnit za nepřeberné množství možností a funkcí v čele s poznámkami, překladačem, rozpoznáváním hudby a tak podobně. Na video, které zachycuje rozhraní pro přenastavení ikon se všemi možnostmi se můžete podívat níže a s předstihem si tak udělat jasno v tom, co si na zamykací obrazovku nakonec přeci jen nastavíte.

Here are all the options to replace the camera and flashlight buttons on the Lock Screen on iOS 18 pic.twitter.com/ZS6j5xWQzF

— Aaron (@aaronp613) June 10, 2024