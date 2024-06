5 knih, které doporučuje přes léto přečíst Bill Gates

„Když dočtu jednu knihu a rozhodnu se, co budu číst dál, málokdy mezi nimi existuje logické spojení. Možná se dostanu na konec historické knihy o občanské válce a pak si vezmu sci-fi román odehrávající se v daleké budoucnosti. Totéž platí pro pořady a filmy, tíhnu k tomu, co v danou chvíli zní nejzajímavější. Ale když dám dohromady seznam doporučení, je zábavné ohlédnout se zpět a zjistit, jestli se jimi netáhne nějaké vlákno. Tentokrát určitě ano. Všechny knihy a televizní seriály na mém letním seznamu se dotýkají myšlenky služby druhým – proč to děláme, věcí, které to mohou ztěžovat, a proč bychom to přesto měli dělat.“

To říká o svém seznamu knih, které doporučuje na letošní léto Bill Gates a pozor, tentokrát je mezi knihami také seriál, tedy něco i pro ty, jenž nechtějí číst. Bill Gates zveřejňuje svůj vánoční a letní seznam knih již dlouhé roky a pokud hledáte inspiraci pro čtení, možná ji najdete na následujících řádcích.

Tento úžasný román vypráví příběh zdravotní sestry z americké armády, která odslouží dva roky přímo na frontě ve Vietnamu, než se vrátí domů do země zmítané protesty a protiválečnými náladami. Autorka Kristin Hannah napsala řadu knih, které se docela povedly – včetně této – a chápu proč. Je to krásně napsaná pocta skupině veteránů, kteří si zaslouží více uznání za neuvěřitelné oběti, které přinesli, uvedl Bill Gates.

Chris, který je kurátorem TED Talks více než dvě desetiletí zkoumá, jak může internet zesílit dopad štědrosti. Nabízí plán, jak může každý – včetně jednotlivců, vlád a podniků – podporovat větší štědrost. Není to jen o dávání peněz, ale tvrdí, že musíme rozšířit naši definici štědrosti. Pokud chcete pomoci vytvořit spravedlivější svět, ale nevíte, kde začít, Infectious Genosity je pro vás.

Jsem milovník příběhů o špionech. Přečetl jsem několik románů Johna le Carré a dva z mých oblíbených filmů jsou Spy Game a Three Days of the Condor. Vybral jsem knihu Slow Horses jako nejlepší z těch, co jsem o špionech četl. Je z britského prostředí o tajných agentech přidělených do Slough House, fiktivní skupiny uvnitř MI5, kam jsou posláni lidé, kteří něco zkazí, ale ne tak moc, aby byli vyhozeni. Gary Oldman hraje šéfa Slough House, který je v podstatě pravým opakem Jamese Bonda. Je to flákač a alkoholik, ale pak vás překvapí nějakým úžasným špionážním uměním. Stejně jako romány le Carré mají Slow Horses nabízí dostatek složitých postav a zápletek, kterým musíte věnovat opravdovou pozornost, ale nakonec se to vyplatí.

Zakladatel Khan Academy byl průkopníkem v oblasti vzdělávacích technologií dlouho před vzestupem umělé inteligence. Takže vize, kterou předkládá v Brave New Words o tom, jak umělá inteligence zlepší vzdělávání, je dobře podložená. Sal tvrdí, že umělá inteligence radikálně zlepší jak výsledky studentů, tak zkušenosti učitelů a pomůže zajistit, aby měl každý přístup ke vzdělání světové úrovně. Dobře si uvědomuje, že inovace měly zatím ve třídě jen okrajový dopad, ale přesvědčivě dokazuje, že AI bude jiná. Nikdo nemá ostřejší pohled na budoucnost vzdělávání než Sal a já nemohu jinak než Brave New Words doporučit.

Davidova předchozí kniha Cesta k charakteru se mi líbila, ale tahle je ještě lepší. Její klíčová premisa je ta, kterou jsem jinde nenašel a to že konverzační a sociální dovednosti nejsou jen vrozené vlastnosti – lze se je naučit a zlepšit. A poskytuje praktické tipy pro to, co nazývá „hlasité naslouchání“, což je postup, který může pomoci lidem kolem vás cítit se slyšet a být ceněni. Je to víc než návod na lepší konverzace; je to plán pro propojenější a humánnější způsob života.