Proč vsadil Apple „all-in“ v chystaném iOS 18 na AI? Pomohly vánoční prázdniny!

Apple sice využívá umělou inteligenci ve svých produktech dlouhé roky, jeho nástroje však nejsou ani zdaleka tak „viditelné“ jako například nejrůznější generátory obrázků či videí, chatboty a tak podobně. Když proto před pár měsíci započal velký AI boom, ačkoliv kalifornský gigant na tomto poli působí dlouhodobě, mnozí uživatelé jej označovali za společnost, která je v AI projektech pozadu. A tak by to dost možná i zůstalo, kdyby si o vánočních prázdninách roku 2022 nevyzkoušel na vlastní kůži viceprezident Applu Craig Federighi, co AI zvládne. Vyplývá to alespoň ze zjištění portálu Wall Street Journal.

Je to právě Federighi, kdo má operační systémy Applu dlouhodobě pod dozorem a kdo jim dost možná zčásti udává směr. Poprask kolem umělé inteligence proto Craig monitoroval už mnoho let před jejím plným „propuknutím“ s tím, že ji vyloženě jako revoluci na technologickém poli dle všeho nevnímal. Když však začaly vánoční dovolené a prázdniny roku 2022 a Craig měl dovolenou, ve volném čase si hrál s chatbotem na Githubu, který sloužil pro doplňování kódu pro softwary. A právě jeho už tehdy neuvěřitelné schopnosti Craiga podle zdrojů Wall Street Journal přesvědčily o tom, že musí Apple do umělé inteligence „šlápnout“ daleko více.

Prakticky ihned po návratu z dovolené měl začít Craig řešit organizační věci ohledně vývojářských týmů, které se měly začít na vývoji nástrojů pro AI naplno podílet a to i na úkor ostatních projektů. Držet na poli AI tempo a ideálně zde pak udávat trendy totiž začal Craig vnímat daleko důležitěji než kdy předtím, kvůli čemuž musí Apple na různých „polích“ riskovat právě formou útlumu vývoje s tím, že kdyby se jeho AI neprosadila, znamenalo by to, že by se OS z hlediska dalších funkcí mohly začít kvůli jejich minimálnímu progresu pokulhávat. Jaká bude realita ukáží nicméně až následující měsíce.