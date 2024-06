Ovládací centrum v iOS 18 čekají změny! Nyní uniklo, co pro něj Apple chystá

Už příští pondělí se světu představí nová generace operačního systému iOS 18 a jak se zdá, na jablíčkáře se nebude snažit udělat dojem jen skrze funkce založené na umělé inteligenci, ale taktéž změnami v designu. Podle řady uniklých informací má totiž Apple počítat například s možností poskládat si ikony na ploše mimo neviditelnou mřížku a navíc s mezerami mezi nimi, což bylo doposud možné jen pomocí nejrůznějších triků s neviditelnými složkami a tak podobně. Proměnou má ale projít třeba i ovládací centrum, o kterém toho uniklo nyní opět docela dost zajímavého.

Zdroje portálu MacRumors přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že Apple jednak v ovládacím centru redesignoval některé prvky ve snaze zlepšit jejich využitelnost a jednak se zaměřil na uživatelské přizpůsobení. Co se týče prvního upgradu, některé prvky se měly mírně zvětšit, aby byly využitelnější a tedy celkově užitečnější. Zvětšit se mělo například ovládání hudby, ve kterém by měly být vidět kromě ovládacích prvků i náhledy alb a tak podobně. Co je však možná ještě zajímavější, Apple má umožnit u ovládacího centra vůbec poprvé v historii úplné přizpůsobení jeho rozložení formou drag and drop. V současnosti lze přitom jen maximálně uspořádat či odebrat menší ovládací prvky ve spodní části ovládacího centra, tedy například režim nízké spotřeby, svítilnu a tak podobně.

Možnost přizpůsobení ovládacího centra v kombinaci s novými možnostmi uspořádání ikon na domovské obrazovce jsou tak ze strany Applu jasným potvrzením toho, že doba uživatelských omezení je zřejmě ta tam a na scénu naopak přichází snaha maximalizovat možnosti uživatelských změn v systému. Kolik dalších upgradů tohoto typu systém přinese se pak dozvíme už příští pondělí od 19:00, kdy startuje živý přenos úvodní Keynote WWDC.