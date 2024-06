AI funkce z iOS 18 půjdou kompletně vypnout!

Umělá inteligence a novinky na ní založené mají být jednou z hlavních vylepšení chystaného iOS 18. Ne každý však umělé inteligenci věří či ji chce ve svém telefonu používat, kvůli čemuž se tak jak na sociálních sítích, tak i v komentářích pod našimi články množí dotazy na to, zda půjdou AI funkce z iOS 18 vypnout. A my nyní můžeme konečně říci, že velmi pravděpodobně ano.

S informacemi o možném vypnutí AI funkcí z iOS 18 přišel jako první Bloomberg s tím, že si Apple dle jeho zdrojů plně uvědomuje, že někteří uživatelé se této technologie zkrátka bojí a nemají o ní zájem. Na AI v iOS 18 a dalších systémech má proto od prvopočátku nahlížet jako na volitelnou funkci, kterou bude možné jednoduše vypnout a operační systémy tím pádem půjde i nadále využívat bez ní hezky „postaru“. Poměrně zajímavé je pak to, že kromě možnosti úplné deaktivace AI funkcí chce být Apple v tomto směru velmi otevřený a uživatelům, kteří budou mít o AI zájem, naopak údajně nabídne možnost využívat napříč jeho operačními systémy více chatbotů od různých společností v čele s Googlem či OpenAI. Tito chatboti by měly být začlenitelní do systému a uživatelům tedy mohou v lecčem používání iPhonů usnadnit. Jaké možnosti jejich využití budeme nakonec mít ale samozřejmě ukáže až čas.