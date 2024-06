Víme, jaké změny přinese přepracované ovládací centrum z iOS 18!

Je tomu sice jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že do iOS 18 míří přepracované ovládací centru,, o kterém zatím není známo mnoho dalších detailů, a už je tomu zase jinak. Skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž dokázal o této novince zjistit první konkrétnější informace, díky čemuž si tak o ní můžeme udělat dobrý týden před představením velmi solidní obrázek.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že přepracované ovládací centrum má mimo jiné obsahovat přepracovaný widget pro hudbu „nyní se přehrává“ spolu s přepracovanými ovladači pro HomeKit, respektive aplikaci Domácnost. Co se týče hudebního widgetu, ten by se měl v ovládacím centru podstatě zvětšit a snad by měl i nabízet náhled alba, aby byl pro uživatele rozpoznatelnější a snáz ovladatelný. V případě ovladačů pro Domácnost pak zřejmě půjde ručně vybrat, jaké přesně příslušenství chcete v ovládacím centru mít a dost možná půjde i pokročileji ovládat než jen skrze tapnutí na displej jednotlivé kusy příslušenství vypínat a zapínat.