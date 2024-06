Zlepšete s těmito základními tipy a triky kvalitu fotek z vašeho iPhonu

Zesvětlení a zaostření

Klepnutím na obrazovku v aplikaci fotoaparátu iPhonu zaostříte na objekt. To ale není vše! Po klepnutí na tlačítko pro zaostření se vedle žlutého zaostřovacího pole objeví žlutá ikona slunce. Klepněte na ni a tažením prstu nahoru nebo dolů zesvětlete nebo ztmavte snímek. A co je ještě důležitější: Chcete-li udržet zaostření a expozici uzamčené na objektu, zatímco budete pohybovat fotoaparátem a hledat nejlepší úhel, klepněte na objekt a podržte ho místo jednoho rychlého klepnutí. To vám umožní pohybovat telefonem a získat lepší kompozici, zatímco objekt zůstane zaostřený. Zkuste to a uvidíte, jaký to má vliv na vaše fotky.